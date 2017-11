Flere spillere skal bort fra VIF

VALLE (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila (42) varsler flere spilleravganger i løpet av de kommende månedene.

Vålerenga-sjefen prater med VG med en emosjonell Christian Grindheim (34) stående ved siden av seg på Intility Arena. Sistnevnte fikk forrige fredag beskjed om at han var ferdig i klubben, etter åtte sesonger fordelt på to perioder i den mørkeblå drakten.

Deila beskriver avgjørelsen som «grusomt» vanskelig. Likevel vil VIF-sjefen fortsette å ta tøffe grep i arbeidet med å gjøre troppen til sin egen, halvannet år etter at han tok over laget.

– Det er vanskelig å si hvor mange vi vil hente inn. Nå er vi først opptatt av å bli færre, innleder Deila overfor VG.

Se Grindheims emosjonelle avskjed med VIF-publikumet her:

Flere skal ut

I starten av sesongen hadde Deila blant annet utfordringer med å kombinere midtbanen. Alternativene var mange, men også veldig like.

Det er en av grunnene til at flere spillere vil forlate treningsanlegget på Valle i vinter.

– Nå har vi gjort et grep med Christian. Vi kan ikke ha seks midtbanespillere. Det er for mange som fortjener å spille. Det gjør at det blir en belastning for gruppen i stedet for en styrke. Vi ønsker å bli færre, men bedre, sier Deila, før han kommer med en erkjennelse:

– Det blir en kjempeutfordring for oss.

Slanker troppen

Deila ønsker en tropp på 24 spillere. Det betyr at minst tre mann må ut. I dag råder VIF-sjefen over ti juniorer. Også det er for mange, mener han.

– Vi må få en bedre balanse i troppen. Det ideelle er 24 spillere. I den troppen vil det være seks-til åtte som er i alderen 16–21.

Ifølge VIF-treneren var det søndag ikke noen avklaringer andre enn at Grindheim ikke får forlenget kontrakten, men mandag ble det kjent at Herman Stengel (22) har skrevet under for Strømsgodset.

Lundström på vent

Samtidig vet Robert Lundström (28) ikke hva som skjer utover neste sesong. Svensken har i år vært en av Eliteseriens aller beste backer, men har bare 12 måneder igjen av kontrakten.

Overfor VG opplyser 28-åringen at han skal i møte med klubben denne uken.

– Jeg har foreløpig ikke fått tilbud om forlengelse, men jeg holder døren åpen. Jeg tror de er fornøyde med meg, og jeg trives bra her, men vi får se hva som skjer, forteller Lundström, som spilte en ny god kamp mot Odd.



– Hva synes du om endringene i troppen som Deila varsler?



– Det kan være bra. Det kan bli bedre kvalitet på treningene med færre spillere. Det gjør konkurransen enda tøffere, mener Lundström.

Horn så Vålerenga spille

Sammen med over 12.000 supportere på Intility Arena søndag kveld, satt Jørgen Horn (30).

Oslo-karen debuterte for Vålerenga som 20-åring i 2007. I 2012 ble stopperen hentet til Strømsgodset av Deila. Senere ble Horn også utnevnt til kaptein for drammenserne før han dro til Elfsborg i Sverige for to år siden.

I pausen på oppgjøret mellom VIF og Odd delte Horn tankene sine om en potensiell retur til Vålerenga med VG.

– Det blir veldig hypotetisk å svare på når det ikke er et bud på bordet. På et tidspunkt skal jeg hjem til Norge, men om det skjer nå, om fire år eller seks år, har jeg ikke et godt svar på. Før det foreligger noe konkret, er det vanskelig å ta stilling til, forteller Horn, som er under kontrakt med Elfsborg i to år til.

Ifølge forsvarsspilleren har det ikke vært samtaler med Vålerenga per dags dato.