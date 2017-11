Burchnall sparket som Viking-trener

Viking har rykket ned fra Eliteserien. Det har fått klubben til å fjerne trener Ian Burchnall (34) med umiddelbar virkning.

– Vi er der vi er. Vi rykker ned. Det trigget en evaluering av sport i regi av Viking FK sitt styre. Sportslig utvalg har også vært involvert. Konklusjonen fra den prosessen, er at vi avslutter samarbeidet. Vi har et knalltøft år i Obos-ligaen foran oss. Da må vi gjøre de valgene vi mener er rett for å vinne kamper, sier Viking-direktør Eirik Henningsen til VG.

Tidligere Burchnall-assistent Bjarte Lunde Aarsheim har fått ansvaret med å lede laget i de to siste seriekampene sammen med keepertrener Kurt Hegre.

– Vi starter arbeidet med å finne en ny hovedtrener umiddelbart. Det er en av grunnene til at vi gjør dette nå. Vi er veldig glad for at Bjarte blir med oss videre og inn i sesongen 2018, sier Henningsen.

Fiaskosesong

Viking ligger helt sist i Eliteserien med bare 21 poeng på 28 kamper. 17 av dem har endt med tap, noe som har ført til at Stavanger-klubben neste sesong spiller på nivå to for første gang på 28 år.

Burchnall kom til Viking som assistent under Kjell Jonevret i 2015, før han ble ligaens yngste hovedtrener foran den inneværende sesongen. Engelskmannen har arbeidet i en klubb med svært anstrengt økonomi. Det gjør utfordringene store også til neste år.

– Vi har en veldig krevende situasjon. Vi har kuttet kostnader med 20 millioner de to siste årene. Nedrykket vil gjøre at vi må kutte rundt 17–18 millioner til, opplyser Henningsen.

Vil hente erfaren trener

– Hvordan arbeider dere med å finne en ny hovedtrener?

– Vi har startet med å lage kravspesifikasjoner. Erfaring blir viktig, for det kommer til å bli en krig neste år. Samtidig understreker vi at Ian har hatt et veldig tøft utgangspunkt. Det har vært en tynn og ung tropp, ni spillere har forsvunnet i løpet av sesongen, mens åtte ble hentet inn i sommer, så har det også vært en del «stang ut», men fotball på dette nivået krever resultater.

– Har dere råd til å hente denne erfarne treneren som dere ønsker?



– Det viktigste med alt vi holder på med, er å vinne fotballkamper. Så det er klart at vi må ta oss råd til å få den rette treneren, sier Henningsen, som forteller at Viking og Burchnall skilles med gjensidig respekt.

Saken oppdateres!