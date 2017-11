STAVANGER (VG) Etter å ha fått sparken som Viking-trener, refser Ian Burchnall (34) sportsdirektør Bård Wiggen (55) og hevder panikk bidro til klubbens første nedrykk på 31 år.

– Jeg føler jeg har tatt majoriteten av skylden for nedrykket, men folk i og rundt klubben vet hva som er mitt ansvar og hva som er andre sitt, forteller 34-åringen i dette intervjuet med VG.

Mens blanding av hagl og regn gjør tørr asfalt om til våt utenfor familien Burchnalls to etasjers leilighet i Stavanger, forteller engelskmannen om et krevende år som endte med sparken to serierunder før slutt. Burchnall er uenig i avgjørelsen og mener klubbledelsen burde vist ham mer støtte under sesongen.

– Det har til tider vært veldig ensomt, forklarer han.

HAR VÆRT ENSOM: Burchnall takker assistent Bjarte Lunde Aarsheim, keepertrener Kurt Hegre, fysio Halvar Øen Grova og fysisk trener Sean Cullinane for å ha vært gode støttespillere i løpet av tiden som hovedtrener i Viking, mens han mener ledelsen har tatt ut distanse til ham. Foto: Carina Johansen

– Folk fikk panikk



I hånden har Burchnall en iPhone. Det er under et døgn siden den grå telefonen ringte og han ble bedt om å komme til Viking stadion for et møte. Da visste engelskmannen hva det gjaldt. For femte gang på 11 år sparket klubben lagets trener.

Burchnall hadde følt på seg at han ville miste jobben helt siden 1-7-tapet for Vålerenga for snart tre uker siden. Han tar selvkritikk for at laget ikke har vunnet flere enn fem av 28 kamper, men mener at klubbledelsen bidro til degraderingen med en nervøs handling etter 2-4-tapet for Brann i sommer.

Etter matchen fikk Burchnall det han opplevde som et ultimatum av klubbens sportslige ledelse.

– Det som skjedde etter Brann-kampen, var kritisk. Folk i klubben, definitivt dem på toppen, fikk panikk. De tok innover seg at det var en realitet at vi kunne gå ned. Jeg fikk beskjed om at «enten gjør du endringer eller så bytter vi deg ut». Det fikk oss i trenerteamet til å prøve et annet system, men det ga ikke suksess. Sett i ettertid, var det en stor feil. Vi burde heller stolt på det vi holdt på med, forteller han.

– Et slag under beltestedet

I etterkant av sparkingen har klubben uttalt at de satset på en feil og uerfaren mann. Overfor Rogalands Avis tok direktør Eirik Henningsen selvkritikk for den ett år gamle avgjørelsen.

Det reagerer Burchnall sterkt på.

– Det er et slag under beltestedet. Det er merkelig å gi noen en jobb og vite nøyaktig hva man får, for så å skylde på ham etterpå. Jeg har vært i norsk toppfotball i fem år. Men sånn er det. Folk i klubben passer sin egen rygg. Tro meg. Min erfaring er ikke grunnen til at laget går ned. En erfaren trener ville forlatt jobben lenge før jeg måtte gå. Roy Hodgson hadde ikke vært her i to måneder en gang med de forutsetningene vi har hatt, sier han med tydelig stemme.

ÅPNER SEG: Burchnall forteller om livet som Viking-trener. Foto: Carina Johansen

Kritisk til Wiggen

Viking har kuttet budsjettet med 20 millioner kroner de to siste årene for å holde klubben levende. Flere store profiler er solgt. I januar fikk Burchnall og assistent Bjarte Lunde Aarsheim i tillegg beskjed om at det ikke var midler til å signere nye spillere. Det gjorde en fra før vanskelig oppgave med å holde Viking i divisjonen til det Burchnall beskriver som en nærmest umulig en.

Etter syv tap på de ni første seriekampene var også snakket om klubbens første nedrykk på 31 år for lengst blitt en realitet.

Det gjorde presset på Burchnall massivt, men i syv måneder forsøkte engelskmannen å gjøre sitt ytterste. Samtidig har han opplevd støtten fra sportsdirektør Bård Wiggen som mer eller mindre fraværende. På spørsmål om hvordan forholdet deres har vært og hva han synes om Wiggens kvaliteter, svarer Burchnall slik:

– Ehm ...

– Ja.

– He-he ...

– Det har ikke vært så lett. Jeg må si det. Vi har ikke hatt et enkelt arbeidsforhold. Han har åpenbart mye ansvar i Viking. Det er veldig, veldig lett å si at nedrykket handler om resultater og at trenerne burde gjort det bedre, men jeg mener det er mange i klubben som kunne løst rollene sine bedre.

FÅR KRITIKK: Bård Wiggen, her avbildet som Ståle Solbakkens assistenttrener i tyske Köln i 2011, er nå sportsdirektør i Viking. Foto: Marius Knutsen/VG

Ikke fornøyd med overgangene

Totalt har ni spillere forlatt klubben i løpet av 2017. I sommer ble det derfor samlet inn over fem millioner kroner som skulle gå til sårt tiltrengte forsterkninger, men majoriteten av de åtte erstatterne som ble hentet inn skuffet stort.

Ifølge Burchnall sitter Wiggen med hovedansvaret for avgjørelsene.

– Bård Wiggen er sportsdirektør. Han er tungt involvert i spillerlogistikken. Vi forsøkte å jobbe sammen om det, men det var ikke alltid lett. Vi hadde kort tid til å få inn mange spillere, og det var vanskelig.

– Hvor mange av spillerne som kom inn i sommer var hentet av deg?

– Ikke mange. Jeg hadde mye jobb med å få laget til å fungere, gjennom arbeid på treningsfeltet. Jeg måtte stole på at spillerlogistikken var god og at kartleggingen ble gjort av andre.

– Gjorde store feil

– Flere av spillerne dere hentet i sommer hadde enten vært skadet, ikke spilt regelmessig på lenge eller manglet erfaring fra tilsvarende nivå. Ble du overrasket da du så enkelte av dem på treningsfeltet?



– Ikke overrasket. Men hvis du skal signere gode spillere på sommeren, bør du hente nordmenn eller andre fra Skandinavia, men det er ikke enkelt. De er ikke billige. Sett i etterkant, mener jeg det ville vært bedre å ha gått på lånemarkedet eller signert færre spillere på lengre kontrakter, sier Burchnall.

– Jeg mener vi gjorde store feil på sommerens overgangsmarked. Det er ikke spillerne som ble hentet sin feil, for noen av dem hadde ikke spilt kamper på flere måneder da de kom, men det var utfordrende å prøve å sette sammen et lag med spillere i ulik fysisk forfatning og med forskjellige nasjonaliteter.

– Så du hadde foretrukket tre-fire godt etablerte spillere i stedet?



– Ja. Selvfølgelig.

IKKE FORNØYD: Burchnall har forståelse for at arbeidsbetingelsene var vanskelige, men mener Viking gjennomførte et svakt overgangsmarked i sommer. Her hjemme i stuen på Hillevåg i Stavanger. Foto: Carina Johansen

Tar selvkritikk

– Men hva skjer egentlig i klubben. Tar Henningsen seg av det administrative arbeidet, mens Wiggen styrer det sportslige nærmest alene?

– Ja, jeg må vel si det. Eiriks ekspertise ligger i økonomi. Eirik er en god mann. Han prøver å gjøre det beste for Viking, og han har en vanskelig jobb. Bård sitt ansvar er å overse alt som har med sport og spillerlogistikk å gjøre.

– Min jobb var å trene laget. Vi har alle hatt vanskelige jobber. Jeg har helt klart ikke gjort alt rett, jeg heller.

MENER VIKING HAR STORE UTFORDRINGER: Ifølge Burchnall holder det ikke å forsterke laget for å rykke opp fra Obos-ligaen neste år. Foto: Carina Johansen

Store utfordringer

– Fra ditt ståsted, hva har gått galt i Viking denne sesongen?



– Det som har gått galt denne sesongen er en akkumulasjon av det som har gått galt over mange år. Vi kunne selvsagt spilt bedre, men mange av avgjørelsene som ble tatt denne sesongen har vært basert på økonomi.

– Hva er det viktigste som bør gjøres for å få klubben på rett kjøl igjen?



– De må forbedre infrastrukturen rundt laget og få et mer solid fundament å bygge videre på. Hvis du ikke har den rette lederstrukturen i klubben, betyr ikke spillerne som kommer inn noen ting, sier Burchnall, før han gjør seg klar til å hente sine to døtre i barnehagen før familien drar hjem til England for helgen.

Wiggen legger seg flat

Konfrontert med Burchnalls kritikk, medgir Bård Wiggen torsdag kveld at han har gjort en for dårlig jobb som sportsdirektør i Viking.

– Jeg må selvfølgelig ta min del av ansvaret. Jeg tror det er viktig å være ydmyk og legge seg flat for at jobben som er gjort, under ganske vanskelige forutsetninger, har vært for dårlig, sier Wiggen og fortsetter:



– Jeg tror det desidert smarteste vi gjør når vi har rykket ned, er å se oss selv i speilet alle sammen. Jeg må se meg selv i speilet og si at jeg ikke har fått det beste ut av trenerne. Så må trenerne se seg selv i speilet og si at de ikke har fått det beste ut av spillerne. Sammen må vi ta ansvaret. Årsaken til at vi rykker ned, er at vi ikke har vært gode nok på flere områder – hverken jeg, Ian eller klubben totalt sett.

Innrømmer interne uenigheter

– Burchnall mener forholdet mellom dere har vært dårlig og at dialogen har vært svak. Hvordan har du opplevd det?

– Vi har vært faglig uenig om noen ting. Det er jo ikke farlig, men det er om å gjøre å bruke det til noe positivt. Faglig uenighet kan være slitsomt, og det har det nok vært for oss begge.

– Hva har de faglige uenighetene handlet om?

– Måten å spille på. Men det er noe man må tåle å diskutere i en klubb som Viking.

– Burchnall hevder han ble bedt om å gjøre taktiske endringer etter Brann-kampen for å få fortsette i jobben. Hva var bakgrunnen for det?

– Jeg husker ikke om det var etter Brann-kampen, men det handlet om å begrense antall baklengsmål. Da vi gjorde det så dårlig som vi gjorde, måtte vi forsøke å snu på hver eneste stein.

– Hvordan opplever du kritikken som kommer fra Burchnall og flere supportere?

– Du kan ikke være i bransjen her hvis du ikke tåler kritikk. Det er mye følelser. Jeg tror jeg skal leve med det. Det er litt av sjarmen med fotball at folk uttrykker følelsene sine. Jeg har ingen problemer med at folk som er glad i Viking sier vi har gjort en dårlig jobb.

Tar selvkritikk

– Stemmer det at du hentet majoriteten av spillerne som kom til klubben i sommer?

– Jeg tror ikke det er så lurt å gå inn og kommentere på detaljer i spillerlogistikken. Jeg tror det meste vi har gjort, er sammen. Men det er naturlig at trenerapparatet vil ha ansvaret for spillerlogistikken sammen med meg fremover. Så må vi huske at vi hadde det travelt i sommer. Vi fikk plutselig penger. Noen spillere hadde vi i «loopen» lenge, noen hadde vi bud inne på, uten at vi fikk dem, andre mistet vi, sier Wiggen, før han kommer med en innrømmelse:

– Spillerlogistikk handler om å ha kontroll, men per i dag har vi ikke det i Viking. Vi har vært tvunget til å selge spillere på tidspunkt vi ikke styrer selv. Det har gjort det vanskelig.

– Kunne dere likevel hatt bedre oversikt over aktuelle spillere i sommer?

– Jeg tror definitivt vi kunne hatt bedre oversikt. Det handler om hele apparatet. Jeg tror ikke vi var gode nok der. Samtidig jobbet vi knallhardt. Vi gikk glipp av noen spillere som vi håpet å få inn, samtidig som det var en kjempeutfordring for oss at vi lå sist. En del spillere kikket på tabellen og spurte seg hvorfor de skulle gå til oss.

– Et enormt potensial



– Hvordan vil du arbeide fremover?

– Førsteprioritet blir å få på plass en ny trener. Han vil være en viktig brikke med tanke på å snekre sammen en spillerstall til neste sesong.

– Er du motivert for å gjøre jobben som må til inn mot Obos-ligaen neste år?

– Selvfølgelig. Det er et enormt potensial i Viking, men vi må ta en diskusjon internt på hvordan vi kan få det ut. Den økonomiske situasjonen er vanskelig, men målet er å komme tilbake til Eliteserien så fort som mulig, sier Wiggen, som har kontrakt ut 2019.

Eirik Henningsen ønsker ikke å kommentere Burchnalls uttalelser, men Viking-direktøren forklarte torsdag formiddag hvorfor engelskmannen fikk sparken. Fredag drar både Henningsen og Wiggen på sponsortur til Frankrike, mens spillerne har fått de tre neste dagene fri. Sesongen avsluttes med kampen borte mot Rosenborg 19. november og møtet med Stabæk på hjemmebane uken etter.