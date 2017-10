Brann-fansen raste mot dommeren: – Det er en grov feil

BRANN STADION (VG) (Brann – Rosenborg 0 – 3) Nicklas Bendtner banket inn to mål mot Brann. Lagkameraten mener ett av dem ikke burde blitt stående.

Rosenborg, som for dagen stilte uten Tore Reginiussen, Birger Meling og Mike Jensen fra start, fikk en skjev inngang på kampen. Laget virket preget av torsdagens Europa League-oppgjør mot Zenit og manglet tydelig intensitet i spillet.

– Vi starter elendig, men er best i begge bokser etter pause. Tre veldig deilige poeng, forteller Kåre Ingebrigtsen til VG etter kampslutt.



VG Live: Vi fulgte kampen – spark for spark!

Det var først etter en snau time at det virkelig tok fyr på Brann Stadion. Nicklas Bendtner hadde akkurat satt inn 0–1, før han i soleklar offsideposisjon fikk legge på til 0–2 med sitt 17. mål for sesongen. Branns spillere, supportere og trenerbenk var i harnisk over avgjørelsen av Tom Harald Hagens dommerteam.

tc4fe00b.jpg - FORTVILET: Lars Arne Nilsen var ikke fornøyd med dommerens prestasjoner da Brann gikk på sitt fjerde strake tap. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Etter kampslutt var ikke Lars Arne Nilsen særlig imponert over offsideavgjørelsen på 0-2-målet.

– Det er en grov feil og det ødelegger dessverre kampen for oss. Det er kjedelig akkurat nå.

Hagen forklarte seg etter kampen

Tom Harald Hagen stod skolerett og forklarte den kontroversielle avgjørelsen etter kampslutt.

– Jeg og min assistent er usikre på om Helland toucher ballen og dømmer derfor ikke offside. Det er en vanskelig situasjon.

Fikk du med deg? Molde-helten scoret sitt første - nå lover han flere

Etter avgjørelsen ble det blant annet kastet lightere fra tribunen. På banen var dog stemningen mer gemyttlig.

– Spillerne oppfører seg bra. Vi vil nevne kastingen av gjenstander på banen i vår kamprapport, avslutter dommeren til et samlet pressekorps.

PÅ VEI MOT GULL: Milan Jevtovic satte inn 0-3 på overtid. Nå kan gullet sikres på Lerkendal neste helg. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Helland: – Jeg toucher ballen

Etter kampen innrømmer Helland selv at han var på ballen før den gikk til en offsideplassert Bendtner.

– Jeg toucher ballen og er hundre prosent sikker på at det er offside, men når jeg ser på assistentdommeren lar han den gå. Da feirer jeg selvsagt scoring, forteller Helland etter kampslutt.

Det ble til tider amper stemning på tribunen, men det synes Helland bare er bra.

– Det koker litt her en periode. Det synes jeg bare er artig. Det skal være litt engasjement i en slik kamp.

ANNULLERT SCORING: Jonas Grønner ble avblåst for offside da han satt ballen i mål like før pause. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Brann-stopper Jonas Grønner opplevde 0-2-scoringen som absurd.

– Det er en av de rareste situasjonene jeg har vært med på. Jeg stopper opp og tenker at jeg skal ta frispark. Samme reaksjon har Piotr. I stedet blir det scoring. Etter 0-2-scoringen mener jeg dog vi bruker for fokus på den situasjonen - det blir veldig kaotisk.

Midtstopperen, som fikk tillit i Bismar Acostas fravær, mener dog det var mye positivt å ta med seg fra kampen.

– I førsteomgang skaper vi masse trykk. Vi får dødballer, vinner andreballer og det koker på tribunen. Akkurat slik fotball skal spilles på Brann stadion. Dessverre får vi ugunstige baklengsmål som avgjør kampen, sier Grønner til VG etter kampen.

Ingebrigtsen roser atmosfæren

For Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg ble kampen en stor opptur. På én uke har laget vært i Tromsø, St. Petersburg og nå sist i Bergen. Da smakte det ekstra godt med tre poeng.

– Vi spiller en elendig førsteomgang, men er best etter pause. Det er en jevn kamp, men vi er best i begge boksene. Akkurat nå er jeg glad for vi har gitt oss selv en matchball mot Stabæk, sier han til VG etter kampslutt.

Har du lest denne? Reagerer på Stabæk-speakerens sleivspark mot dommeren: – Lavmål

RBK-treneren ville ikke kommentere offsidesituasjonen, men skryter av bergensernes engasjement.

– Det er ikke helt bra at de viser situasjonen på storskjermen. I hvertfall ikke for dommerne. Men rammen og atmosfæren er fantastisk her i Bergen - det er følelser og engasjement en ikke finner mange steder. Vi elsker å spille slike kamper.

– Etter Kjernen er vel Brann-fansen det beste Norge har å by på.

Brann-dominans før pause

Brann dominerte den første omgangen og det var lite som minnet om gulltakter fra bortelaget. Etter et drøyt kvarter dømte Tom Harald Hagen for hands da Fredrik Haugen dundret inn det han – og de 13 618 tilskuerne på Brann Stadion – trodde var ledelsen.

Like før pause ble nok en Brann-scoring annullert – denne gangen var det Jonas Grønner som ble vinket av for offside. Til tross for den spillemessige dominansen uteble målet for Brann-laget som hadde tapt tre på rad før søndagens oppgjør.

Bendtner med offsidescoring

Det var tydelig at pausepraten til Kåre Ingebrigtsen fungerte. Rosenborg så ut som et helt annet lag i den andre omgangen og allerede etter ti minutter fikk de betalt. Mike Jensen, som ble byttet inn for en skadet Anders Ågnes Konradsen, fyrte av et skudd som havnet i beina på landsmannen. Bendtner fikk på mesterlig vis med seg ballen og overlistet Leciejewski. 0–1 på Brann Stadion.

Etter 60 minutter ble det virkelig temperatur. Pål André Helland spilte fri en soleklart offsideplassert Bendtner. Hjemmelagets forsvar og resten av Brann Stadion var ikke i tvil om offsiden – men assistentdommeren så ikke Hellands berøring og holdt flagget nede. Bendtner lot seg ikke be to ganger og banket inn 2–0 til enorm pipekonsert fra hjemmesupporterne.

Les også: Kastrati hisset opp Godset-supporterne i Sandefjord-tap

På overtid kom også 3–0 for Rosenborg. Hvittrøyene kontret og innbytter Milan Jevtovic fikk tegne seg på scoringslisten. Det betyr at Rosenborg står med 57 poeng og en luke på ti poeng ned til Molde med fire serierunder igjen å spille.

Brann faller ned på femteplass med sine 40 poeng.