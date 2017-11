Bli med på kåringen av årets øyeblikk i Eliteserien 2017

Eliteserien 2017 er snart over. Nå kan du være med og kåre årets øyeblikk.

Endelig har fotballen fått sin egen galla. Den går av stabelen mandag 27. november og har navnet «Fotballfesten». Den første utgaven av prisutdelingen sendes direkte fra Ullevaal Stadion på TV Norge fra klokken 20.30.

Blant prisene som skal deles ut finner vi: folkets spiller, årets trener i OBOS og Eliteserien, årets gjennombrudd, årets spiller i OBOS og Eliteserien, årets mål, Kniksens hederspris og årets øyeblikk, som du kan være med og stemme på her!

Vi har valgt ut fem øyeblikk som vi husker, og som på en eller annen måte berørte oss. Med nedrykksdrama og sølvkamp som lever, kan den siste Eliteserie-runden by på nye øyeblikk.

Dersom et av øyeblikkene fortjener å være med her, åpner vi for å legge til dette øyeblikket sent på søndag, men du kan likevel allerede nå gi din stemme til de fem nominerte. Prisen deles ut av VG-profilene Jamel Rake og Bernt Hulsker.

Dette er øyeblikkene du kan stemme på:

1. Pau Morers hysteriske draktholding

Noen øyeblikk er så bisarre at man ikke glemmer dem ved det første. Pau Morer ga oss et sånt i kampen mellom Tromsø og Sandefjord. Kommentatoren kalte det for en «professional foul deluxe»:

2. Daniel Braatens superløp

Daniel Braaten var en av Eliteseriens store spillere og snakkiser første halvdel av sesongen. Dette superløpet fra egen 16-meter resulterte i scoring i storseieren mot Molde. Sjekk at veteranen virkelig var påskrudd i videovinduet under:

3. Signeringen av Nicklas Bendtner

Rosenborg teaset oss på perfekt vis mandag kveld 6. mars, da de la ut en kryptisk melding på Twitter. Få timer senere satte nok mange kaffen i halsen da Nicklas Bendtner ble presentert som Rosenborg-spiller:

4. Hålands reaksjon og RBK-skuffelse etter overtidsmål



Bildene av en sjokkert Erling Braut Håland og skuffede Rosenborg-spillere etter Ruben Gabrielsens scoring mot Vålerenga tre minutter på overtid glemmer vi ikke ved det første. Se scenene her:

5. Morten Skjønsbergs første scoring siden 2008

Han er en av Eliteseriens mest trofaste klubbspillere og han er den med flest kamper for Stabæk, men noen stor målscorer er han ikke. Nå legger han opp. Se Skjønsbergs første scoring på ni år her, og sjekk hva han hadde lurt med i kontrakten sin før sesongstart: