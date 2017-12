Benket Sarpsborg-kaptein vil «ta en Terry» og løfte kongepokalen

SARPSBORG (VG) Sarpsborg 08-kaptein Ole Heieren Hansen har kun spilt én kamp fra start denne sesongen. Nå håper han å få gjøre som John Terry i cupfinalen.

– Det var fem rett i sekken det, så det var ikke drømmekampen selvfølgelig, sier Sarpsborg 08-kaptein, Ole Heieren Hansen, om hans eneste kamp fra start denne sesongen. Den endte 0-5 mot Tromsø.

Heieren Hansen fikk også et innhopp i 2-2-kampen mot Stabæk, men mer spilletid i Eliteserien denne sesongen har det ikke blitt. Til tross for at han nesten kun ha varmet benken, er han imidlertid fortsatt kaptein for klubben han har spilt for i 13 år.

– Det er selvfølgelig ikke gunstig å spille så lite som jeg har gjort når man er kaptein, men jeg er den jeg alltid har vært. Jeg prøver fortsatt å bidra inn mot gruppa så godt jeg kan uansett om jeg spiller eller ikke, sier han.

Heieren Hansen har spilt i Sarpsborg siden 2005, og vært kaptein siden 2012, men får ikke fornyet kontrakt etter denne sesongen. Cupfinalen mot Lillestrøm 3. desember blir dermed hans siste kamp i den blå drakta.

Har du lest? Bakkes melding etter Sarpsborgs drømmereprise på Valle: – Er det greit?!



Vil gjøre som John Terry

Nå håper han å kunne avslutte karrieren i Sarpsborg ved å gjøre det Chelsea-kaptein John Terry gjorde da klubben vant Champions League i 2012: Løfte trofeet selv om han eventuelt ikke spiller. Han legger til at han vil dele øyeblikket med Joachim Thomassen, som har bært kapteinsbindet på banen denne sesongen.

– He he, vi må jo vinne kampen først. Men det er mye som hadde vært moro med å kunne løfte en pokal for klubben i sitt hjerte. Det er det ikke noen tvil om.

– Så du håper du blir spilleren som får gjøre det?

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det ennå, men hvis jeg får lov skal jeg ta med meg Joachim Thomassen også. Vi kan holde pokalen med en hånd hver.

– Nå tror jeg reglene har blitt sånn at spilleren som løfter pokalen på avslutte kampen, men jeg skal prøve å snike inn en hånd der uansett. Det hadde vært utrolig stort. Jeg skal ikke være helt «King Kong» der oppe alene, men jeg hadde satt pris på om jeg kunne få dele det øyeblikket, sier Heieren Hansen og legger til at han håper å få komme inn i sluttminuttene om kampen bikker 08s vei.

Se alle de fem baklengsmålene fra Ole Heieren Hansens eneste kamp fra start denne sesongen:

Vil ikke gi seg som fotballspiller

Heieren Hansen har vært med på hele Sarpsborg-eventyret. Han gikk dør til dør da klubben var på konkursens rand i 2009, og har vært med på reisen fra 2.divisjon til toppen av Eliteserien.

Men nå er det altså slutt. I oktober ble det kjent at klubben ikke gir han ny kontrakt etter sesongen, en avgjørelse ledelsen i klubben har omtalt som en av de tøffeste i klubbens historie.

– Selvfølgelig er det trist, for jeg hadde et mål om å få bli med et par sesonger til. Jeg merket under møtet at dette ikke var noe de hadde gledet seg til, men fotballen er en tøff bransje. Det er hyggelig når man merker dette betyr noe for dem også, sier kapteinen om møtet da han fikk beskjeden han ikke ville høre.

Heieren Hansen har ikke bestemt seg for hva som skjer etter sesongen, men forteller til VG at klubben har sagt det er muligheter for en jobb der. Det finnes ingen satt stiling, men de er villige til å opprette en stilling for å beholde ham i klubben. Det er klubblegenden usikker på om han klarer.

– Jeg har gitt beskjed om at lysten til å spille fotball er så stor at det kan bli for tøft å være på stadion på dagtid når alt du vil er å spille fotball med gutta. Jeg håper det dukker opp et tilbud et annet sted, men jeg har fått et annet jobbtilbud også. Så det kommer til å ordne seg uansett.

– Setter medalje høyere enn seier i cupfinalen



Ikke bare kan Heieren Hansen avslutte karrieren med en cupfinale, han har også tatt sin første medalje med Sarpsborg 08. Klubben tok bronse - og havnet tre poeng bak Molde og ett poeng foran Strømsgodset.

– Jeg har ventet lenge på en medalje i Eliteserien. Sarpsborg har jo ikke vært noen toppklubb mesteparten av perioden jeg har spilt der, men vi har blitt det de siste årene. Cupfinalen blir selvfølgelig den største enkeltkampen, men medalje i serien er også en stor prestasjon.

– Jeg setter nok en medalje i serien høyere. Det er en prestasjon som har vart en hel sesong og over en lang periode, men jeg tar gjerne begge deler!

Se hvordan Sarpsborg 08 kom seg til cupfinalen etter seier mot Vålerenga: