Aviser: Berntsen bekrefter Viking-samtaler

Bjarne Berntsen (60) har vært i samtaler med Viking, og forteller til Stavanger Aftenblad at han er interessert i en jobb i klubben.

– Jeg har hatt noen samtaler med Viking om trenerjobben og har signalisert at jeg kan tenke meg å gjøre en jobb for for klubben dersom de føler jeg er rett person, sier Berntsen til Stavanger Aftenblad.

Vikings kontakt med Berntsen ble først omtalt av Rogalands Avis.

Etter at Viking og Aalesund rykket ned fra Eliteserien, er begge klubbene på jakt etter treneren som skal lede dem i 1. divisjon neste sesong. Tidligere er Sandefjord-trener Lars Bohinen blitt koblet til Viking-jobben.

– Jeg har ikke hørt noe konkret fra Viking, men det er hyggelig å være aktuell. Det er det eneste som er å si, sa Bohinen til VG onsdag.

Lang Viking-historie

I tillegg er Bjarne Berntsen på det Stavanger Aftenblad omtaler som en kort liste over potensielle trenere for Viking.

– Jeg er veldig glad i Viking. Dersom de synes jeg er den rette i en funksjon, har jeg sagt at jeg er interessert. Helt uavhengig av dette har jeg lyst på en ny og fast tilværelse lokalt senest fra sommeren av, sier 60-åringen til avisen.

Berntsen har en lang Viking-karrière bak seg. Først som trener, så som trener og til slutt som direktør. Han har trent både Viking og Bryne i Eliteserien og ledet det norske kvinnelandslaget fra 2005 til 2009.

Han er nå styreleder i Norsk Toppfotball (NTF) og visepresident i Norges Fotballforbund (NFF), men han er ferdig i sistnevnte stilling etter fotballtinget kommende mars.

Ingen tilbud før generalforsamling

Berntsen bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at han har hatt flere samtaler med Viking om den ledige trenerjobben, men sier at han ikke har fått noe konkret tilbud.

Torsdag formiddag er det ekstraordinær generalforsamling i Viking. Ifølge avisen vil klubben tilby jobben til en trener kort tid etter møtet.