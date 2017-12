Avis: Bohinen høyaktuell som Viking-trener

Stavanger Aftenblad skriver at Sandefjord-trener Lars Bohinen (48) har vært i samtaler med Viking om trenerjobben i klubben.

Viking har vært uten fast hovedtrener siden de ga Ian Burchnall (34) sparken to serierunder før slutt.

Stavanger-klubben rykket ned fra Eliteserien, og de skal neste sesong spille 1. divisjon. Nå jobber de med å sikre seg mannen som skal lede dem tilbake til toppdivisjonen, skriver Stavanger Aftenblad.

Så du? Liverød og Bohinen i krangel etter «dramatisk» Sandefjord-undersøkelse

Ifølge avisen står Lars Bohinens navn på det som skal være en kort liste over aktuelle trenere.

Viking skal ha hatt flere samtaler med Sandefjord-treneren de siste ukene, og Bohinen skal der ha gitt uttrykk for at han er interessert i jobben.

Holdt Sandefjord i Eliteserien

Bohinen, som har ett år igjen av kontrakten med Sandefjord, førte denne sesongen til en 13.-.plass i Eliteserien. Dermed holdt de seg oppe etter at de rykket opp før sesongen.

Viking-ledelsen sier til avisen at de håper å presentere sin nye trener i løpet av kort tid, men vil ikke ut med hvem de har siktet seg inn på.

– Jeg ønsker ikke å kommentere navn, men kan si at listen over kandidater er veldig kort nå, sier styreleder Stig H. Christiansen i Viking Fotball AS til Stavanger Aftenblad.

Burchnall avslører intern Viking-feide: – Folk passer sin egen rygg

To navn på listen

Viking skal også ha ett navn til på ønskelisten, og også denne treneren skal ha signalisert interesse for jobben.

Torsdag er det ekstraordinær generalforsamling i klubben. Ifølge Stavanger Aftenblad vil Viking vente med å tilby noen jobben til etter forsamlingen.

PS: Hverken Bohinen, Sandefjords daglige leder Per Ketil Berg eller Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen har besvart VGs henvendelser.

VG oppdaterer artikkelen!