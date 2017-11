Aalesund-krisen: Må kutte budsjettet med 30 prosent

ÅLESUND/OSLO (VG) Nedrykket får store konsekvenser for Aalesund, som er presset økonomisk.

Aalesund hadde i år et budsjett på cirka 65 millioner kroner. Nå må det kuttes opp mot 20 millioner på Color Line Stadion før klubbens første sesong i Obos-ligaen på 12 år.

– Erfaringen fra andre klubber i lignende situasjoner tilsier at vi må gå ned 15–20 millioner kroner, opplyser styreleder Jan Petter Hagen til VG.

Ingen nedrykksklausuler

Toppscorer Mustafa Abdellaoue (29), spissmakker Athanasios Papazoglou (29) og reservekeeper Jan Lennart Urke (26) er ferdige i klubben.

For spillerne med kontrakt neste sesong, har ingen av dem klausuler knyttet til reduksjon i lønn ved et nedrykk. Det betyr at klubben eventuelt må ty til salg eller komme til enighet om terminering av kontrakter for å redusere lønnsutgiftene.

– Kjøp og salg av spillere er en del av driftsmodellen i en fotballklubb. Vi vil selvsagt vurdere eventuelle henvendelser og bud seriøst, som vi alltid gjør. Vi vil også være aktive på overgangsmarkedet for å få inn nye hvis noen går ut, sier Hagen.

Presset økonomisk

Geir Vik oppfordrer både næringslivet og supporterne om å støtte opp om klubben i tiden som kommer. Det blir avgjørende for at Aalesund skal kunne oppfylle ambisjonene sine både på kort og lang sikt, mener klubbens daglige leder. For Vik innrømmer at klubben har økonomiske problemer.

– Det er klart at det er stramt. Det er utfordrende – men vi har et sterkt og godt næringsliv på Sunnmøre. Vi har også en sterk fanskare. Begge blir utrolig viktige i tiden fremover for å bringen AaFK tilbake til Eliteserien så fort som mulig.

KREVENDE HVERDAG: Daglig leder Geir Vik var skuffet etter søndagens nedrykk til Obos-ligaen. Nå vil AaFK-sjefen jobbe for å få klubben tilbake til Eliteserien så fort som mulig. Foto: NTB scanpix

– På lengre sikt skal vi bygge opp igjen AaFK. Vi har ambisjoner om at AaFK skal være en toppklubb i norsk fotball. Klubben er ikke bygget for 1. divisjonsspill. Vi er bygget for å være i toppen av norsk fotball. Nå blir det en prosess fremover med tanke på hvordan vi skal løse det. Vi må ivareta en sterk sportslig satsing som gjør at klubben er i stand til å rykke rett opp igjen, sier Vik.

Samtidig varsler styreleder Hagen en evaluering av hva som har gått galt denne sesongen. Det inkluderer et møte om fremtiden til trener Trond Fredriksen. Dato for samtalene er foreløpig ikke satt.

– Men det nærmer seg jul, så vi har ikke all verdens tid, sier Hagen.

