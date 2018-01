Spillernes fortelling: Kampen som gjorde Drillo «udødelig»

HAMAR (VG) I 1998 sto Egil «Drillo» Olsen (75) bak norgeshistoriens største fotballøyeblikk. 20 år etter VM-seieren over Brasil mottok trenerikonet Idrettsgallaens hederspris.

– Den kampen gjorde ham udødelig. Det gjorde at det ble tre streker under svaret. Vi hadde ikke gjort noe supert VM før den matchen. Seieren var nok en enorm lettelse for ham, forteller Ståle Solbakken til VG.

– Hva er det som gjør Drillo unik?



– Han har en klar fotballfilosofi. Så er han en fantastisk pedagog. Han er veldig god til å behandle mennesker forskjellig. Han betydde alt for meg og min utdannelse. Mye av det bruker jeg selv som trener. Selv om jeg ikke var en avgjørende spiller for ham, har han gitt meg, og mange andre, opplevelser man kan leve videre på resten av livet.

Verdsettes høyt

Idrettsgallaen er over. To menn står igjen som konger, Karsten Warholm (21) og Drillo. Mens sistnevnte forsøker å sette ord på betydningen av hedersprisen til en lang kø av journalister, deler flere av hans tidligere landslagsspillere noen av minnene som har gitt ham ikonstatus. Frode Grodås (53) er en av dem.

– Prisen er superfortjent. Hans bidrag til norsk fotball kan ikke settes høyt nok. At han får en offisiell utmerkelse for det han har gjort, er kjempegøy. Jeg så også at det betydde mye for ham, sier den tidligere sisteskansen.

Grodås var nordmannen som voktet buret i det historiske oppgjøret mot Brasil. I motsatt ende brukte Drillo den hengslete teknikeren Tore André Flo. Den daværende Chelsea-proffen satte først inn 1–1. Så skaffet spissen straffen som førte til 2–1 like før slutt.

En inspirasjon

Antrukket i mørk dress med et blått, rutete slips over en hvit skjorte lar Flo tankene vandre fra Hamar OL-Amfi til Stade Vélodrome i Marseille.

– Brasil toppet det hele. Drillo er en av dem som har betydd mest for min karriere. Han var en fantastisk trener. Han har vært en utrolig stor inspirasjon for meg, sier stryningen.

– Hvordan var Drillo etter seieren mot Brasil?

– Han var veldig stolt og glad, men som alltid rolig.

Så legger Flo til:

– Han var faktisk veldig opptatt av neste kamp ganske fort. Han er jo en vinnertype, vet du.

PÅ GALLA: Tore André Flo hadde med seg kona Randi til Hamar. Foto: Bildebyrän

Spillernes belønning

Drillo står rundt 15 meter fra sine gamle spillere i Hamar OL-Amfi idet Grodås tar i bruk store ord om sin tidligere sjef. Det er tydelig at respekten fortsatt er stor.

Han beskriver betydningen 75-åringen har hatt for ham som «kolossal».

Etter den dramatiske triumfen over Brasil, minnes Grodås «en eksplosjon av følelser». Drillos glede var også tydelig. Men allerede før den norske bussen forlot den bueformede arenaen i Frankrike var den norske landslagssjefen i gang med å tenke på den kommende 8-delsfinalen.

– Han var flink til å rose oss, samtidig som han holdt oss nede. Jeg husker vi fikk lov til å ta én pils da vi satte oss ned på middagen på hotellet. Det var belønningen. Han begynte raskt å prate om det neste som skulle skje. I hans hode handlet det allerede om Italia. Og han trodde at vi kunne slå dem, sier Grodås.

NORSK SJEF: Her passerer Drillo den brasilianske benken i forbindelse med kampen i 1998. Til venstre sitter Brasils landslagssjef Mario Zagallo sammen med assistenttrener Zico. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Drillos visshet

I køen av journalister er VG omsider kommet frem til Drillo. Det er rundt 30 minutter siden kulturminister Linda Hofstad Helleland overrakte ham prisen. En pris Drillo på karakteristisk vis forteller at han godt kunne fått for en del år siden, men som like fullt beveger noe i ham.

– Denne prisen her, 20 år etter '98. Det var i overkant. Jeg vet ikke riktig hvor mye det betyr ennå. Akkurat nå er jeg egentlig mest opptatt av at jeg ikke var forberedt på at jeg ville få den. Det irriterer meg, forteller han.



– Du får mye ros av gamlegutta. Blant annet sier Ståle at Brasil-kampen udødeliggjorde deg, at det var den tredje streken under svaret for karrieren din. Hvordan er det å høre det?



– Da er Ståle beskjeden. Han var faktisk en viktig brikke i det som skjedde på slutten, at vi byttet inn Jostein Flo i stedet for Egil Østenstad. Det skyldtes veldig mye Ståle, sier Drillo om suksesstrekket som bidro til å senke Brasil.

– Grodås minnes at du ga dem lov til å ta én øl etter kampen, før du begynte å prate om Italia. Husker du det?



– Ja, det stemmer. 10 minutter etter at den kampen var slutt, tenkte jeg bare på Italia. Jeg visste at de var dårligere enn på lenge. Jeg visste også at det var en tendens til å få et fall i prestasjon etter en sånn kamp som vi gjorde mot Brasil. Jeg var veldig klar over det, men jeg klarte tydeligvis ikke å gjøre noe med det. At vi tapte mot Italia irriterer meg fortsatt grenseløst. For da var Italia dårlig. Vi kunne ha vunnet, sier Drillo, som i alle fall vant Idrettsgallaens gjeveste pris.

