WADA har fått tak i russisk dopingdatabase

Verdens antidopingbyrå (WADA) bekreftet fredag at de har sikret seg en intern russisk database over dopingtester i årene 2012-15.

Det er en periode da Russland skal ha operert et omfattende statsstøttet dopingprogram.

Bakgrunn: Fire nye russere utestengt - Sundby kan rykke opp til sølv

I en uttalelse melder WADA at byråets etterretnings- og etterforskningsavdeling nå er i ferd med å gå gjennom "enorme" mengder data og vil levere en rapport til styremøtet i Sør-Korea neste uke.

Les også: Russiske utøvere innrømmer at de fikk «doping-cocktail»

– Disse nye opplysningene styrker bare vårt krav til russiske myndigheter om at de offentlig må godta konklusjonene våre slik at vi alle kan gå videre og gjenoppbygge tilliten til russisk idrett, sier WADA-president Craig Reedie i en uttalelse.

Det var New York Times som først meldte at WADA har fått tak i den russiske databasen.

Les også: Legkov utestengt på livstid og fratatt OL-gull

Lekket

Avisen viste til to kilder som sa at dokumentene ble lekket av en varsler etter at russiske myndigheter avslo å dele informasjonen med etterforskere.

VG-kommentator forklarer Legkov-saken:

I dokumentene finnes informasjon om tusenvis av dopingtester gjennomført av russiske myndigheter på russiske utøvere.

Les også: Antidoping Norge: Bot til Russland holder ikke

De nye opplysningene kommer mens IOC forbereder seg til å avgjøre om Russland skal utelukkes fra vinter-OL i 2018. Avgjørelsen skal fattes på et styremøte tidlig i desember.

I øyeblikket er IOCs disiplinærkommisjon i ferd med å behandle dopingsakene som ble innledet mot 28 russiske utøvere på grunnlag av opplysningene i McLaren-rapporten. Seks langrennsløpere er diskvalifisert fra Sotsji-OL og utestengt fra OL på livstid, mens en kunstløper er frikjent.

Les mer: Derfor fikk Johaug 18 måneder

Tungt

IOC-styret vil ta hensyn til disiplinærkommisjonens avgjørelser og til granskingsrapporten en kommisjon ledet av Samuel Schmid snart skal legge fram. WADA ønsker også å ha et ord med i laget, og de nye dokumentene kan komme til å veie tungt avhengig av hva som finnes der.

Så du? Hockey-legende forsvarer Legkov: – Dette er en skam

Russland skal under Sotsji-OL ha operert et system for å bytte ut dopingprøver avgitt av utøvere med tilgang til dopingmidler.

Slik er Putin på ferie:

Landets president Vladimir Putin anklaget torsdag USA for å stå bak dopingbeskyldningene mot Russland for å påvirke det kommende presidentvalget, dette som hevn for påstått russisk innblanding i det amerikanske valget.

– Russland har aldri hatt og vil aldri, håper jeg, ha et system for statlig doping, hevdet Putin.

Les også: USAs antidopingsjef: - Russland må ikke få delta i OL