Avhopperen Grigorij Rodtsjenkov innser at han må se seg over skulderen resten av livet.

Det sier hans advokat Jim Walden på VGs spørsmål om hva tirsdagens avgjørelse om å utestenge Russland fra OL vil bety for hans sikkerhet.



Rodtsjenkov har vært IOCs kronvitne i etterforskningen av den russiske dopingen fram mot Sotsji-OL i 2014.

– Ikke ønsker Russland noe vondt

– Han er bekymret for familien sin, som han måtte forlate i Russland. Han håper at verdens oppmerksomhet vil beskytte dem fra hevn.



– Samtidig er Grigorij klar på at ikke ønsker Russland noe vondt og heller ikke rene russiske idrettsfolk noe vondt, sier Walden.



Rodtsjenkov bor nå på ukjent sted i USA. I russiske medier blir han fremstilt som en forræder, og flere fremstående personer har kommet med trusler mot ham. Så sent som mandag da tidligere sportsminister Vitalij Mutko sa: «la ham kjøre ned bob-bakken med hodet først, så får vi se hvordan det går».



– Han har ikke endret mening, tross forsøkene på å få ham til å tie. Jeg håper at sikkerhetssituasjonen hans blir bedre, men det er vanskelig å vurdere. Det er ingen tvil om at han vet at han må se seg over skulderen resten av livet.

Advokaten sier at Rodtsjenkov er stolt over den jobben som IOC har gjort. Han mener at tirsdagens avgjørelse sender et kraftig signal.

– Tung byrde



Når VG spør om Rodtsjenkov nå tror at andre vil komme ut og fortelle hva de vet, svarer advokaten:



– Grigorij har tatt en tung byrde på sine skuldre. Det var andre som kunne ha kommet ut og sagt sannheten, men han har stått alene.



– Hva håper han skjer nå?



– Han håper den russiske regjeringen tar et strategisk valg og tar ansvar. Det vil være første skritt på veien til å lege det som har skjedd. Så lenge de nekter å ta ansvar, vil folk fortsatt være mistenksomme overfor russisk idrett.



– Rodtsjenkov tror at hvis russiske myndigheter hadde tatt ansvar og innrømmet det som har skjedd, kunne flere russiske utøvere ha fått muligheten til å delta i OL i februar. Han trodde de ville det da opplysningene kom fra, men kanskje var han naiv, sier advokat Walden.



– De har gjort det verre for seg selv og idrettsutøverne.

