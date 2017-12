Skimiljøet bør se skrekkfilmen

Kommentar Norske utøvere hadde nok uttrykt mindre sympati med russiske kolleger om de hadde satt seg inn i saksdokumentene. Eller i det minste brukt to timer og ett minutt på Netflix.

Hovedoppgaven til en toppidrettsutøver er å optimalisere det de holder på med hver eneste dag.

I en evig sirkel av trening, konkurranse, mat og restitusjon er det begrenset hvor mye annet man har kapasitet til, og da er lesning av lange og tunge rapporter på engelsk sikkert et stykke ned på prioriteringslisten.

Så kanskje er det ikke å forvente at de norske vinterstjernene skal kjenne detaljinnholdet i de to rapportene til Richard H. McLaren, det det grundig redegjøres for hvordan Russland har operert med institusjonalisert dopingprogram, som over 1000 utøvere skal ha nytt fordeler av.

Ei heller kan det kreves at de nødvendigvis skal lese den 45 sider lange, knusende dommen mot Aleksandr Legkov, ført i pennen av kommisjonen som ledes av Denis Oswald, der det blant annet fastslås at «det er umulig at utøverne ikke var fullt ut involvert» i det sofistikerte fuskesystemet.

Men et par timer foran et tv-apparat må det kunne ventes at utøverne tar seg tid til, ikke minst når det gjelder en historie som så til de grader preger debatten foran OL.

Hvis du har sett dokumentaren «Icarus», skal det godt gjøres å uttale seg i retning av Tiril Eckhoffs «Det er litt urettferdig hvis russerne ikke får stille på start i OL. Jeg tror de er rene. Det er mange bra russere».

På samme måte ville nok Martin Johnsrud Sundby, som tidligere har sagt at han synes synd på Legkov, fått rokket ved forestillingen om at en positiv dopingprøve er en forutsetning for å berettige utestengelse.

Er logikken i tilfelle at utøvere skal få gå i mangel på positive prøver, selv om man vet at systemet sørget for å manipulere prøver, skitten urin ble erstattet med ren og det til og med fantes egne lister under Sotsji-OL om hvem som skulle være beskyttet?

I «Icarus» vises det frem hvordan det systematiske jukset foregikk. Femmilsvinner Aleksandr Legkov, som nå er utestengt fra OL på livstid, er blant dem som skal ha nytt godt av det sofistikerte programmet.

I «Icarus» får vi i detalj vite hvordan den tidligere direktøren ved Moskva-laboratoriet, Gregorij Rodsjenkov, administrerte doping-systemet som nettopp sørget for at prøver ikke ble positive.

Denne mannen er forsøkt diskreditert fra russisk side, men anses som et troverdig vitne av IOC, og forteller nå VG om omfanget av svindelen.

Flere norske utøvere har, i likhet med toppledelsen i idrett, over lang tid vært innmari vage om hva de mener i Russland-spørsmålet, til tross for at god dokumentasjon på systemets omfang har foreligget lenge.

Nå kommer konklusjonen fra IOC om hvorvidt russerne skal utestenges som nasjon eller ei. Da må vi i alle fall kunne forvente at det tas et tydelig standpunkt fra norsk side.

Og heldigvis er det litt bevegelse i dette landskapet, som da Marit Bjørgen uttalte seg på følgende vis om det som fremkommer i McLaren-rapportene.

– Hvis det er sant, så synes jeg ikke at Russland skal få være med i OL. Da synes jeg at de kan få straff også som nasjon, sa Bjørgen.

Vi vet allerede at IOC-kommisjonen har konkludert med at det er sant at det gjennområtne systemet fant sted. Tirsdag får vi vite hva de har tenkt å gjøre med det.

La oss håpe de kommer til den eneste fornuftige konklusjonen.

For om Russland får delta i OL etter å ha gjennomført det som fremkommer i dokumentarskrekkfilmen, er det jammen meg ikke mye troverdighet igjen hos ringenes herrer.