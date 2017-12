Russland kastet ut av OL

Russland er utestengt fra OL i Pyeongchang om to måneder. Enkeltutøvere som kan bevise egen uskyld kan likevel få grønt lys - men ikke under det russiske flagget.

Det er klart etter at styret i IOC var samlet til en flere timer lang drøftelse i den sveitsiske byen Lausanne i dag.

– Det foregikk systematisk manipulasjon av antidopingarbeidet, sier Samuel Schmid på IOCs pressekonferanse i kveld.

Russland vil for alltid bli stående med null medaljer etter OL i Sør-Korea i februar. Utøverne som får tillatelse til å starte, må gjøre det i nøytrale drakter. De deltar under navnet «Olympic athlete from Russia (OAR)».

Den russiske nasjonalsangen kommer ikke til å bli spilt under lekene i februar.

– Jeg har ikke ord. Jeg har ikke noe å si. Alle er i sjokk, sier den russiske langrennslederen Jelena Välbe til nyhetsbyrået R-sport.

Dramatisk er det også at visestatsminister Vitalji Mutko - sjef for fotball-VM - er utestengt fra OL på livstid. Det samme er tidligere visesportsminister Juri Nagornykh.

I tillegg er president i Den russiske olympiske komité, Alexander Zhukov, suspendert som IOC-medlem. Dimitri Chernyshenko er fratatt jobben med å planlegge OL i Beijing, og ingen russiske politikere får akkreditering til OL i Sør-Korea i vinter.

IOC fikk i dag overlevert rapporten til «Schmid-kommisjonen», som har gransket hvorvidt det er hold i påstandene om at russiske myndigheter var involvert i dopingprogrammet i landet forut for OL i Sotsji i 2014.

Så langt er 25 russiske utøvere fra Sotsji-OL strippet for resultatenene sine, i etterkant av granskningen som har foregått de siste månedene. Tallet er forventet å øke ytterligere.

Nå er spørsmålet hvordan Russland vil reagere på tirsdagens avgjørelse. Myndighetene i landet har allerede varslet at de kan komme til å nekte russiske utøvere å reise til Sør-Korea for å delta i OL senere i vinter, dersom IOC landet på dagens avgjørelse.

Den russiske olympiske komité er i kveld også pålagt å betale 125 millioner kroner i bot. Pengene skal gå til antidopingarbeid.

– Dette er et strengt, rettferdig og helt nødvendig vedtak som er blitt gjort. Fra vår side er dette helt nødvendig for idrettens troverdighet, sier idrettspresident Tom Tvedt til NRK.

Hadde fire muligheter

De 14 medlemmene av IOC-styret ble smuglet inn bakveien foran tirsdagens skjebnemøte i Sveits. Deretter ankom en delegasjon russiske idrettsledere, som skulle forsvare seg i et forsøk på å hindre utestengelse.

IOC hadde i praksis fire alternativer da avgjørelsen skulle fattes:

1. Full utestengelse av den russiske olympiske komiteen, og dermed alle russiske utøvere.

2. At enkelte russiske utøvere beviser sin egen uskyld, og at de i så fall får delta under nøytralt flagg. Den russiske nasjonalsangen vil i så fall ikke spilles, og Russland er offisielt utestengt.

3. En gigantbot. En sum på opp mot én milliard kroner har vært nevnt. Dette alternativet har møtt kraftig kritikk internasjonalt.

4. Ingen straff. Russland kan delta som i et hvilket som helst annet OL.

Etter flere timers møtevirksomhet i Lausanne tirsdag, landet man altså på en knallhard variant av alternativ nummer to.

Slik startet avsløringene

Det var den tyske TV-kanalen ARD som omtalte det omfattende russiske dopingprogrammet først, allerede i 2014. Senere flyktet sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, til USA. Der har han avgitt svært detaljerte forklaringer som viser hvordan statlig politi (FSB) og selv visestatsminister Vitalij Mutko skal ha vært svært sentrale i det som foregikk under OL for snart fire år siden.

BLE IKKE TRODD: Alexandre Legkov er utestengt fra OL på livstid. Foto: Krister Sørbø , VG

Forklaringene til Rodtsjenkov har blitt dobbeltsjekket med andre kilder av den WADA-oppnevnte etterforskeren Richard H. McLaren. Det har også blitt foretatt en lang rekke vitenskapelige undersøkelser i etterkant av vitnemålene hans, som VG er i besittelse av.

Konklusjonen er at Rodtsjenkov er troverdig.

For i forrige uke ble varsleren og bevisene han har lagt på bordet stemplet som «svært troverdig» av IOC, samtidig som langrennsløperen Alexandre Legkov ble fratatt sitt gull fra 2014-OL og utestengt fra OL på livstid.

Bevismaterialet mot Legkov var overveldende, mente IOC. De konkluderte med at han må ha tatt aktivt del i det som foregikk. Også det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen brukte ordet «overveldende» overfor VG denne uken.

Dopingvarsleren til VG: – Rodtsjenkov var et spesialprosjekt

Rodtsjenkov, som i dag lever på hemmelig adresse i USA, har forklart hvordan utøverne avga rene urinprøver mange måneder før OL i Sotsji i 2014. Da utøverne avga positive prøver under lekene, ble disse byttet ut med rene urinprøver gjennom et lite hull i veggen, nede ved gulvet, i bygget i den russiske byen.

FSB brukte angivelig lang tid på å finne ut hvordan man kunne åpne dopingprøvene for å erstatte innholdet, uten at det vekket mistanke. Nå viser analyser at dopingprøvene har skrapemerker som indikerer at de har vært tuklet med.

Les også: Nordmannen holdt på å ødelegge russernes dopingplan

Visestatsministeren nekter skyld

SKAL HA VÆRT SENTRAL: Men visestatsminister - og fotball-VM-sjef - Vitalij Mutko nekter. Foto: Olga Maltseva , AFP

Rodsjenkov har også vist - og sannsynliggjort - hvordan rundt tusen utøvere skal ha vært en del av regimet. Mange av dem sto på en liste som viste hvilke utøvere som var «beskyttet» av dopingprogrammet.

Den tidligere labsjefen var selv, hevder han, aktiv i å utarbeide en dopingcocktail som en rekke utøvere fikk utdelt, og som bare var sporbar i kroppen i kort tid. Rodsjenkov skal også ha testet cocktailen på seg selv.

Les også: Armstrongs overmann om Sundby-utspill: – Utdatert

Underveis i forberedelsene til Sotsji-OL diskuterte han en rekke ganger med daværende sportsminister Vitalji Mutko, forteller han. Mutko er i dag visestatsminister i Russland, og sjef for fotball-VM som starter i landet til sommeren.

Mutko nekter imidlertid for at han har vært involvert i noe ulovlig.

Det tror ikke den olympiske familien noe på.