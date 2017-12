I dag faller dommen om Russlands OL-deltakelse. Vitalij Mutko (58) er president Putins fremste mann når det gjelder idrett.

Den nåværende visestatsministeren, tidligere sportsministeren, kom mandag med en oppsiktsvekkende uttalelse om Grigorij Rodtsjenkov, kilden bak opplysningene om den russiske dopingen.

Etter å ha snakket om langrennsstjernen Aleksander Legkov og bob-OL-vinneren Aleksander Tretjakov, som begge skal ha brukt Rodtsjenkovs dopingcocktail, også kalt «hertuginnen», utbrøt Mutko til nyhetsbyråret Tass:

– La Rodtsjenkov ta «hertuginnen» selv og kjøre nedover bobbanen med hodet først. Vi får se hvor langt han kjører.

VARSLER: Grigorij Rodtsjenkov. Foto: RIA NOVOSTI

Vitalij Mutko var sportsminister i perioden frem mot og under Sotsji-OL, da russerne ifølge Rodtsjenkov gjennomførte et dopingprogram. Senere avanserte han til visestatsminister høsten 2016. Rodtsjenkov var sjef for dopinglaboratoriet i Moskva.

– Rodtsjenkovs rapport bygger på løgner og forfalskninger, sier Mutko, ifølge Tass.

– Vi tror fullt og fast på våre idrettsutøvere.

Uten å nevne Norge spesielt kom Mutko også med en klar melding når det gjaldt unntak fra reglene:

– Dette trekker oppmerksomheten bort fra den virkelig institusjonaliserte dopingen - terapeutiske tillatelser. Det er 24 russere som har det, noen har 400, sa Mutko, og viste altså til reglene om medisinske unntak fra dopinglisten.

I russiske medier har det i årevis vært mye snakk om de norske utøvernes bruk av astma-medisiner.

Flere russiske idrettsledere, blant dem skipresident Jelena Välbe, har de siste dagene sagt at de ikke vil gi fra seg medaljene fra Sotsji-OL. Vitalij Mutko uttaler seg også slik:

– Vi kommer til å kjempe for hver medalje gjennom domstolene. Utøverne har vår fulle støtte. Vi tror på dem, sier visestatsministeren til Tass.

Han tviler på at IOC i dag kommer til samme konklusjon som de gjorde til Rio-OL i 2016: At hvert enkelt særforbund bestemmer om de russiske utøverne skal få delta. Mutko mener at særforbundene ikke er på samme linje som IOC, og peker særlig på FIS-president Gianfranco Kasper, som i vår sammenlignet utestengning av Russland fra OL med Hitlers Holocaust – noe han senere måtte beklage.

Visestatsministeren benekter at Russland er den store dopingnasjonen:

– Det er ikke sant! Vi har, som andre land, problemer med doping, men vi har vært i god tro på statlig nivå. Men det kan stilles spørsmål ved legitimiteten til verdens antidoping-system, sier Mutko, og trekker så fram norske Mads Drange, som tidligere jobbet i Antidoping Norge:

– I 2014 skrev Drange boken «Det store dopingbløffen», der han kritiserte antidopingarbeidet i skiskyting og langrenn. Han skriver at forbundet lukker øynene og ikke åpner sak mot sine utøvere, hevder Mutko.

Dranges bok beskriver et globalt kontrollsystem som ikke evner å bekjempe dopingen, men som likevel fungerer som et alibi for idrettens omdømme. Forfatteren beskriver hvor lett det er å dope seg i nasjonal og internasjonal toppidrett, og hvordan dette skjer.

Vitalij Mutko peker også på problemer med dopingarbeidet i andre land, som Kenya, Storbritannia og Belgia.

Han mener forøvrig at de har støtte også i det russiske folk:

– Folk klarer å skille sannhet fra løgn og anser dette som brudd på fair play, sier visestatsminister Mutko ifølge Sport Ekspress.

