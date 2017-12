Russisk IOC-medlem: Det kan bli russisk flagg på avslutningsseremonien

IOC-medlemmet Aleksander Zjukov mener at russiske utøvere kan komme til å marsjere under det russiske flagget allerede i avslutningsseremonien i PyeongChang.

Det ble tirsdag klart at «rene» russiske utøvere kan få delta i vinter-OL, og da som «olympiske utøvere fra Russland». I Rio var de bare «autoriserte nøytrale utøvere».

– Hvis IOCs krav blir oppfylt, kan utestengningen fra IOC bli opphevet på den siste dagen av OL. I så tilfelle vil russiske utøvere kunne gå under det russiske flagget på avslutningsseremonien, sier Zjukov, som også er leder i den russiske OL-komiteen og en ledende politiker i Putins parti, ifølge nyhetsbyrået Tass. Zjukov ble tirsdag midlertidig utestengt som IOC-medlem.

Han og de andre russiske delegatene til IOC-møtet i Lausanne fremstilte avgjørelsen som en halv seier.

– Den russiske delegasjonen forsikret at den har oppnådd en hel del: IOC har aller nådigst gitt de russiske utøverne lov til å kalle seg russere under lekene, og de kan komme til å tillate det russiske flagget på avslutningsseremonien. Det er en seier for vårt diplomati, skriver Komsomolskaja Pravdas journalist i Lausanne på twitter.

Kilder VG har snakket med, mener at dette tyder på at IOC-president Bach & co har gjort en avtale med russerne.

Derfor blir ikke den russiske «seieren» like godt mottatt av alle. Journalisten Grit Hartmann skriver på twitter:

I Rio-OL i 2016 deltok de russiske utøverne altså under betegnelsen «Authorized Neutral Athletes» Denne gang kan de kalle seg «Olympic Athletes from Russia».

Det norske IOC-medlemmer Kristin Kloster Aasen sier til VG at hun mener det er en «god beslutning» og «bærer preg av grundig arbeid».

IOC-MEDLEM: Kristin Kloster Aasen. Foto: Odin Jæger , VG

– Er den rettferdig?

– Ja, det synes jeg.

Kloster Aasen mener løsningen IOC landet på, fremsto som sannsynlig i forkant av tirsdagens styremøte i Sveits. Det store spørsmålet var hvordan IOC ville løse spørsmål knyttet til utøvere som kan vise at de er rene.

Disse får nå sjansen til å bevise sin uskyld, og i så fall delta med nøytral uniform og under det olympiske flagget i 2018-OL.

– Russerne er opptatt av at IOC lar utøverne kalle seg «olympic athletes of Russia», samt at det åpnes for at det russiske flagget kan heises på avslutningsseremonien. Har du også bitt deg merke i denne ordlyden?

– Ja, sier Kloster Aasen.

– Hva tenker du om det?

– Dette handler om at den olympiske komiteen til Russland er suspendert. De får ikke være tilstede. Adgangen for Russland som nasjon til å melde på utøvere, er avskåret. Og så har man laget en konstruksjon som heter «Olympic athletes of Russia», med nøytral uniform. Det har man aldri sett før. Det kan godt hende det skjedde for å gjøre dette levelig for alle. Det tar jeg til etterretning. Jeg blir ikke provosert av det. Nå blir det nok lagt et løp for hvordan Russland kan få tilbake posisjonen sin. Da må det nok lages et veikart, sier det norske IOC-medlemmet.

Reaksjonene i Russland er ellers ulike. Mens den ultranasjonalistiske politikeren Igor Lebedev mener at Russland må boikotte vinterlekene i Sør-Korea.

– Enda et forsøk på å ydmyke Russland, sier en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet i en kommentar.

Ishockey-stjernen Ilja Kovaltsjuk mener at russerne absolutt bør dra til OL. Hans tenker at det vil styrke Russland.

Tsjetsjenias beryktede president Ramzan Kadyrov har allerede bestemt hva utøverne fra hans republikk skal gjøre:

– Ingen tsjetsjenere kommer til å delta i OL under nøytralt flagg, skriver han på det sosiale mediet Telegram.