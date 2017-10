Ny skitopp: – Nekt Russland OL-deltagelse

Stadig flere tar til orde for å nekte Russland deltagelse i OL til vinteren. I Norge er man fortsatt avventende.

Nærmere 40 antidopingbyråer – inkludert Antidoping Norge i – har allerede skrevet under på et opprop for å hindre russiske utøvere i å delta i OL i Pyeongchang.

Nå følger presidenten i det amerikanske ski- og snowboardforbundet etter. På nettstedet Fasterskier.com går Tiger Shaw knallhardt til verks i omtalen av systematisk juks i Russland, og unnfallenhet i FIS.

– Man kan ikke la et land delta i OL når de har latt mer enn 1000 utøvere jukse i mange år, og det er bevis for dette. Hva i helvete driver vi med? Utøverne der ute må stille krav. Kast Russland ut av OL og la utøverne deres delta dersom de kan bevise at de har vært rene, sier han.

Den midlertidige utestengelsen av seks russiske langrennsløpere – deriblant Aleksandr Legkov – går ut om noen få dager. Tiger Shaw slakter det han mener er unnfallenhet i FIS: Forbundet burde umiddelbart forlenge utestengelsen, mener han.

IOC-MEDLEM OG NIF-TOPP: Kristin Kloster Aasen.

Han mener bevisene for at Russland bedrev statlig organisert juks i flere år forut for forrige OL, er gode nok i den såkalte McLaren-rapporten. Men i IOC venter man fortsatt på resultatet av to nye kommisjoner, som skal vurdere bevismaterialet. Arbeidet vil ikke være ferdig før i desember, når skisesongen for lengst har startet.

– Russland har brutt et tonn antidoping- og FIS-regler, sier Shaw.

I fjor sommer var idrettspresident Tom Tvedt tydelig på at Russland burde vært utestengt fra OL i Rio. Nå velger han å avvente de to omtalte IOC-rapportene det arbeides med, før idrettsforbundet vil uttrykke sin offisielle anbefaling.

Kloster Aasen: Bevisene må holde vann

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sier at Oswald- og Schmid-kommisjonene etterprøver bevismaterialene i McLaren-rapporten, som avdekket hvordan Russland manipulerte positive dopingprøver under OL i 2014.

– Mange vil mene at bevisene ligger foran dere allerede? Hva har Richard McLaren gjort om han ikke har funnet bevis?

– Det er ikke vanskelig å tro på det som står i McLaren-rapporten, men spørsmålet er om den rettslige etterprøvbarheten holder vann. Det tror jeg alle er opptatt av. Derfor sier jeg at de som skal ha ansvaret for etterprøvbarheten er de som må fatte denne beslutningen, sier Kloster Aasen til VG.

– IOC BESTEMMER: Det sier skiforbundets Espen Graff, som mener IOC og WADA må komme til bunns i saken.

– Antidopingsjef i USA, Travis Tygart, er blant dem som antyder at IOC allerede har bestemt seg for å la Russland delta. Stemmer det?

– Jeg kjenner til fellesutspillet fra en rekke antidopingorganisasjoner, der Norge også er med, og det er viktig å lytte til alle parter. Men igjen: For å komme frem til den rette beslutningen må ansvaret ligge hos dem som har det rettslige ansvaret. Det er IOC og WADA sammen, sier det ferske IOC-medlemmet.

– Men opplever du at avgjørelsen allerede er fattet, uten at noen snakker høyt om det?

– Nei, det opplever jeg overhodet ikke. Jeg opplever at det fra IOCs side er et genuint ønske om å gjøre det ordentlig, og at det tar lengre tid enn man først så fort seg, sier Kloster Aasen.

– Er ikke dette et kroneksempel på utfordringene med «bukken og havresekken»? Når økonomiske interessert krysser med etikk?

– Den vurderingen, om det er økonomiske interesser og hvorvidt det vil påvirke, kan jeg rett og slett ikke svare på. Det vet jeg ikke, sier hun.

Den amerikanske ski- og snowboardpresidenten er på sin side fryktelig frustrert over mangelen på uavhengighet i dopingpanelet til FIS.

Samtidig skulle Tiger Shaw ønske seg at skiforbund i andre land også sto på barrikadene i større grad enn i dag:

– Andre land er forvirret, og velger ikke å studere saken godt, eller gjøre noe med det. Det skyldes makten de må forholde seg til. Du kan ikke ha et styremedlem i et internasjonalt forbund som sier at de ikke gjør noe fordi de er redd for gjenvalg eller at de skal gjøre idrettsledelsen forbannet. Det er ikke lederskap, sier amerikaneren.

Skiforbundet: – Arbeider for å beskytte de rene

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, understreker overfor VG at avgjørelsen om hvorvidt Russland får delta i OL eller ikke, ligger hos IOC:

– Norges Skiforbund forventer at IOC sammen med WADA gjør det som er mulig for å komme til bunns i denne saken. Norges Skiforbund vil alltid arbeide for å beskytte de rene utøverne. Viser det seg at noen har jukset til seg medaljer, så skal disse selvfølgelig straffes for det. Norges Skiforbund har vært tydelige på at vi ønsker større grad av åpenhet rundt disse spørsmålene, sier han til VG.