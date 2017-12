Norsk IOC-medlem om Legkov-bevis: - Overveldende

Noen timer før den russiske OL-skjebnen avgjøres, har ikke IOC-medlem Kristin Kloster Aasen noen klar oppfatning av hva hun mener styret i IOC bør lande på.

Skal Russland utestenges fullstendig fra OL i Pyeongchang om to måneder? Det er dagens store spørsmål i idrettsverden. Avgjørelsen faller når IOC-styret samles i den sveitsiske byen Lausanne i dag.

– Jeg ser frem til at det kommer en avklaring, men har ingen holdepunkter for om avgjørelsen tipper den ene eller andre veien, sier Kristin Kloster Aasen til VG.

Hun ble valgt til nytt medlem i IOC for bare få måneder siden. Men den norske kvinnen sitter ikke i styret, og påvirker derfor ikke dagens avgjørelse.

Bevisene for at det foregikk et systematisk bedrag i russisk regi under OL i Sotsji i 2014 fremstår klare. Varsleren Gregorij Rodsjenkov har fått stempelet «svært troverdig» av IOC. En Wada-granskning utført av professor Richard McLaren mener dopingen var «institusjonalisert».

Det statlige politiet FSB skal ha vært sentrale. Visestatsminister Vitalji Mutko angivelig det samme.

– Saken er utrolig komplisert. Jeg ser frem til å høre hva IOC-styret sier. Akkurat nå vet jeg ikke mer enn deg, sier Kloster Aasen.

Hun har lest den nesten 50 sider lange dommen mot langrennsstjernen Alexander Legkov, som ble offentlig i forrige uke. Legkov blir regelrett avkledd av IOCs egen granskning (Oswald-kommisjonen).

– Jeg ble overveldet da jeg leste dommen mot Legkov. Jeg registrerer at den gir sterk støtte til funnene i McLaren-rapporten. Man er tydelig på at utøverne visste om hva som foregikk, og at det var et system som hadde lagt til rette for at man skulle få resultater i Sotsji helt uavhengig av om utøverne var rene eller ikke. Dommen går langt. Den reserverer seg ikke i det hele tatt, men støtter Rodsjenkov og McLarens anførsler, sier Kloster Aasen.

IOC-styret må vurdere en rekke forhold når Russlands OL-skjebne skal avgjøres i dag:



** Å utestenge landet, samtlige utøvere, fullstendig fra 2018-OL: Dette er det foretrukne valget til en rekke aviskommentatorer og IOC-medlem (og tidligere Wada-president) Dick Pound. – Dette er et kritisk punkt. Man må handle, ikke bare prate, sier han til VG.

** Russiske utøvere risikerer å kunne delta i OL under nøytralt flagg. I så fall vil ikke den russiske nasjonalsangen spilles om en utøver vinner gull. Det russiske flagget vil heller ikke vaie på stadion eller under åpningsseremonien. Russland har truet med å boikotte OL om det skjer. Men de siste dagene har tonen vært mildere.

** IOC kan overlate til internasjonale forbund å avgjøre enkeltutøveres skjebne, dersom utøverne kan bevise at de har blitt testet regelmessig og ikke vært en del av det russiske, organiserte dopingsystemet.

** En gigantbok, muligens på nærmere én milliard kroner, har blitt nevnt. Dette har imidlertid møtt kraftig kritikk og virker ikke lenger veldig sannsynlig som eneste straff.

** Utøvere som er navngitt i en database Wada nylig mottok fra dopinglab-en i Moskva, inneholdende flere tusen navn som skal ha vært involvert i doping i perioden 2012 til 2015, risikerer å få blankt nei til å delta i OL.

Nettstedet Insidethegames.biz skrev i går at IOC allerede har vært i kontakt med klesfabrikanten Nike om å lage nøytrale russiske klær.

– Hvor stort veiskille er dette i idrettshistorien?

– Jeg leste talen som Thomas Bach holdt i EOCs generalforsamling nylig. Der beskrev han selv alvoret i det som foregår nå. Jeg tenkte selv at «dette er veldig alvorlig», og at det er viktig at man treffer en beslutning som står som juridisk og ut i den olympiske bevegelsen. Og det tror jeg at man gjør, sier Kristin Kloster Aasen.

PS! Oswald- og Schmid-komisjonene skal legge frem hver sine rapporter for IOC-styret klokken 13.30 i dag. Deretter skal det diskuteres i fire og en halv time. IOC-president Thomas Bach holder så en pressekonferanse der avgjørelsen blir offentlig kjent klokken 19.30.