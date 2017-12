Nordmannen holdt på å ødelegge russernes doping-plan

Antidoping Norge-sjefen, Anders Solheim, ante ikke at han rett før Sotsji-OL skapte trøbbel for russernes «dopingplan» mot vinterlekene.

I den forklaringen som varsleren Grigorij Rodtsjenkov har gitt til Oswald-kommisjonen kommer det fram at russerne måtte sette igang en kriseplan - på grunn av Solheim.

Den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva beskriver situasjonen slik i dokumentet som VG har fått tilgang til:

– Før Sotsji-lekene ble det bestemt at dopingkontrollører fra Rusada (det russiske antidopingbyrået) skulle ta utenfor-konkurranse-tester av de norske utøverne i Sveits, mens Antidoping Norge skulle teste russiske utøvere.

Måtte dra til Sveits

– For å unngå muligheten av å bli tatt «skitten», så bestemte Natalija Zjelanova - antidoping-rådgiver i sportsministeriet - at løperne skulle prøve å dra til Sveits, der Rusada kunne ta urinprøver, levere dem til laboratoriet i Sotsji og skjule resultatene, skriver Grigorij Rodtsjenkov.

DAGBOKEN: Laboratorie-sjef Rodtsjenkov skrev i dagboken sin om informasjonen om at Antidoping Norge skulle teste russiske utøvere. – Disse nordmennene plukker opp utøverne ved ankomst, står det. Foto:

Ifølge han skjedde dette i et møte i januar 2014 der blant andre visesportsminister Jurij Nagornykh og Rusada-sjefen Ramil Khabriev var til stede.

Rusada er søster-organisasjonen som Antidoping Norge i flere år hadde hatt et nært samarbeide med og meningen var at norske dopingkontrollører skulle bidra under Sotsji-OL.

Ville ikke ha norsk hjelp

Derfor ble Anders Solheim forundret da han i et møte med WADA (det internasjonale antidopingbyrået), IOC (den internasjonale olympiske komité) og russerne vinteren 2013 plutselig fikk beskjed om at det ikke trengtes norsk dopinghjelp under OL likevel.

I stedet kom Solheim opp med et forslag som fikk panikken til å spre seg:

– Hvis WADA gir oss oppdraget, kan vi foreta tester på russiske utøvere, sammen med Rusada, før OL, sa jeg, forteller Anders Solheim i dag.

– Trolig er det i forbindelse med dette at det som Rodtsjenkov skriver om, har kommet opp.

Antidoping Norge-sjefen ante ikke noe om dette før han ble konfrontert med det i helgen.

– Vi skapte nok noen utfordringer for dem, ut fra det Rodtsjenov skriver …

– Juks og fanteri

– Hva tenker du om dette nå?

– Jeg tenker at hele antidopingprogrammet til Russland før Sotsji-OL fremstår som falsk. Det kommer også frem i McLaren-rapporten. De har drevet med organisert juks og fanteri.

– Hva var din reaksjon da de ikke ville ha dere med som dopingkontrollører under OL?

– Vi reagerte på det. Jeg syntes det var pussig all den tid vi hadde gjort et stykke arbeid sammen, og vi hadde forberedt norske kontrollører på å dra til Sotsji. Det var en stor overraskelse på oss.

– Hvorfor kom du med forslaget om å teste russerne likevel?

– Det var organisasjonskomiteen i Sotsji som hadde bestemt at de ikke hadde bruk for oss. Men det som skjer før OL, har ikke de noe med. Derfor ville vi videreføre samarbeidet med å teste russiske utøvere på oppdrag fra WADA.

Antidoping Norge inngikk i 2008 en samarbeidsavtale med Rusada om samarbeide fram mot Sotsji-OL 2014.

– Rusada tok kontakt med oss og sa at de trengte «råd og veiledning». Det kunne vi gi dem, sier Solheim, som opplevde at entusiasmen hos russerne var stor i starten, men dalte etter hvert.

Peker på visesportsminister

I sin rapport til den IOC-oppnevnte Oswald-kommisjonen beskriver Grigorij Rodtsjenkov «dopingplanen» mot OL.

Han hevder at visesportsminister Jurij Nagornykh var den som ledet arbeidet, og at sportsminister Vitalij Mutko ble orientert om utviklingen.

Rodtsjenkov forteller også hvordan han fant fram til den mye omtalte «doping-cocktailen», en kombinasjon av tre anabole steroider som ble gurglet ned med whiskey.

Alkoholen skulle bidra til at halveringstiden ble kortere, slik at faren for å bli tatt skulle bli mindre. Han testet cocktailen på seg selv sommeren 2011 og fant ut at det tok tre til fem dager før stoffene var vasket ut av kroppen og ikke lenger kunne oppdages.

Han beskriver også hvordan rene urinprøver ble samlet inn fra mars 2013 - mens de fremdeles ikke visste hvem som kom med på OL-lagene.

– Utøverne ble fortalt at de skulle samle inn fem til syv flasker med “ren” urin. Sportsministeriet bestemte hvem som skulle bli satt på listen over beskyttede utøvere, skriver Grigorij Rodtsjenkov, og forteller at utøverne leverte inn urinen i brusflasker, tåteflasker og lignende.

FSB skulle åpne flaskene

– Det var en indikasjon for utøverne at urinen ble samlet inn for senere bruk, mener varsleren.

Rodtsjenkov skriver at de på laboratoriet gikk gjennom alle prøvene, sjekket at de var rene og katalogiserte dem. Han hevder at de etter hvert havnet til oppbevaring hos etterretningstjenesten FSBs lokaler i Sotsji. Der ble de plassert i frysere.

– Såvidt jeg vet ble 500 prøver sendt til dette kommandosenteret i denne prosessen, skriver han.

Den tidligere laboratoriesjefen skriver videre at det var FSB som hadde ansvaret for hele planen med å åpne prøveflasker og bytte ut innholdet.

– Selv så jeg aldri at flasker ble åpnet. Derfor vet jeg ikke hvordan de gjorde det, skriver Rodtsjenkov i sin rapport.

Ifølge russeren kom ideen om å bytte ut avgitte dopingprøver med urin de visste var ren, fordi de ville være helt sikre på at ingen ble tatt under OL, særlig med tanke på dem som ville fortsette å ta «dopingcocktailen» helt inn i lekene.

Epost-panikk

I dokumenter som VG har fått tilgang til, som Rodtsjenkov har gitt til Oswald-kommisjonen, er det epost-utvekslinger som forteller om hvordan de jobbet febrilsk for å unngå at noen ble dopingtatt før OL. Blant annet beskrives det hvordan de skal unngå at en kvinnelig skiskytter skal avsløres.

Russland tok opprinnelig 13 gull, 11 sølv og ni bronse i sitt eget OL - 33 medaljer totalt. Men med de siste ukenes dommer fra IOC har de mistet medaljer både i langrenn og bob, slik at Norge nå topper medaljestatistikken fra 2014-lekene. Russerne har imidlertid anket til CAS (den internasjonale voldgiftsdomstolen).