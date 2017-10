NIF åpner for å bremse advokatstøtte til rike utøvere

To måneder etter at Therese Johaug (28) fikk sin endelige dom, åpner NIF for å behovsprøve økonomisk støtte til dopingtatte utøvere i fremtiden.

Regningen på den såkalte Johaug-saken er fortsatt ikke klar. Men at både Norges skiforbund og Norges idrettsforbund vil måtte åpne lommeboka, er allerede opplest og vedtatt.

For akkurat som i samfunnet ellers, skal dopingtatte utøvere ha krav på en forsvarer. Hvor mye idrettsforbundet dekker i hver enkelt sak, avgjøres av domsutvalget i NIF.

– Dette har store økonomiske konsekvenser for NIF, og vi har sett på muligheten til å behovsprøve dette, uten at det går på bekostning av viktige rettsprinsipper, sier styremedlem i NIF, Kristin Kloster Aasen, til VG.

Hun tar ikke navnet «Therese Johaug» i sin munn, men sier i stedet at diskusjonen har kommet opp som et resultat av erfaringene man har hatt de siste årene.

NFF-STYREMEDLEM OG IOC-REPRESENTANT: Kristin Kloster Aasen. Foto: Odin Jæger , VG

Både Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug er solid personlig økonomi. Johaug sto i 2015 oppført med en formue på nærmere 40 millioner kroner.

At de likevel får dekket advokatutgiftene sine av norsk idrett, har vekket oppsikt.

– Så hvis en utøver eksempelvis har 100 millioner kroner på kontoen sin, så vil det ikke være aktuelt å betale vedkommendes advokathjelp i fremtiden?

– Det får vi se på. Vi har bedt generalsekretæren om å utrede dagens lovtekst, og se om den kan presiseres slik at den gjøres litt mer forutsigbart for NIF - uten at man gjør noe med rettsprinsippet som skal ligge til grunn. Det er jo sånn at vi som bor i Norge vet at vi får en forsvarer dersom vi gjør noe galt. Det er et flott prinsipp som vi forsøker etterleve i idretten også. Men det blir litt rått parti siden vi ikke har de samme ressursene som staten, sier Kloster Aasen.

– Når loven sier at man skal dekke advokatkostnader innenfor hva som er «rimelig og nødvendig», så må vi se litt på hva rimelig og nødvendig innebærer, legger hun til.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner har representert en rekke utøvere i dopingsaker de siste årene. Han understreker at «rike» utøvere som Sundby og Johaug tilhører unntakene.

– Flesteparten av dem som får saken sin opp for domsutvalget, er utøvere fra breddeidretten. Og de få i toppen kommer ofte fra ikke-kommersielle idretter, sier Kjenner til VG.

Han forteller hvordan domsutvalget i NIF sjelden aksepterer alle advokattimene de blir forelagt, men istedet avkorter regningene.

– Istedet for å spare penger selv bør NIF heller dekke et større beløp for dem som ikke har romslig økonomi, oppfordrer han.

Hver enkelt dopingsak er unik, og har sin egen prislapp. Da Erik Tysse søkte eksperthjelp og skulle foreta analyser, økte regningen umiddelbart.

– Den var omfattende på grunn av problematikk knyttet til Italia og analyserapporter som måtte tolkes. Jeg fikk refundert noe fra NIF, men Tysse betalte også en god del selv, sier Kjenner.