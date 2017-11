Nå tyder alt på «OL-NJET»

Kommentar EINDHOVEN (VG) Etter at også IOCs egne granskere bekrefter hvor råttent og kynisk dopingprogrammet var, er det vanskelig å se en annen utvei enn at Russland blir utestengt fra OL i Sør-Korea.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det sitter åpenbart langt inne for IOC-president Thomas Bach at organisasjonen skal gå til et så drastisk skritt, noe vi fikk tydelig demonstrert da Wada ikke fikk gehør for anbefalingen om å holde russerne utenfor Sommer-OL i Rio de Janeiro i fjor.



Nå er det imidlertid vanskelig å se at IOC har noe annet valg enn å bruke hard klype, da et knefall for Putin kan bli nådestøtet for et allerede hardt skadet omdømme.

Her på Play the Game-konferansen i Nederland har IOC-veteranen Dick Pound vært tydelig på at pilen ikke peker Russlands vei, Fra scenen har Richard H. McLaren tanker i samme retning.

- Det som fant sted, har vært et institusjonalisert system, sier McLaren om det som er i vente.

McLaren er som kjent advokaten som leverte to rapporter, som fortalte om hvordan den omfattende svindelen har foregått, der 1000 utøvere var implisert på ulikt vis.

LES OGSÅ: IOC knallharde med Legkov

Det som har forandret seg siden IOC ikke lyttet til ham i fullt monn foran Rio, er at kommisjonen ringenes herrer satte ned for å etterpå rappoienes innhold, gir granskingsarbeidet de beste skussmål.

Dessuten er Oswald tydelig på at nøkkelvitnet Gregory Rodsjenkov, som Russland har prøvd å diskreditere etter alle kunstens regler, er en troverdig varsler om hvordan dopingsystemet han administrerte fungerte under Sotsji-lekene.

Oswald-kommisjonens gjennomgang er en grundig, og skremmende, fortelling om hvordan det er mulig å forråde idrettens idealer på aller verste vis.

Konklusjonene deres er dårlig nytt for enkeltutøvere som Legkov, som Oswald mener må ha vært kjent med hva som foregikk. «Det er ikke mulig at atletene ikke var fullt involvert, det var også disse som nøt godt av programmet», står det i avgjørelsen

Men vel så interessant er det hvordan konklusjonene plasserer selve staten Russland midt i de dokumenterte ulovlighetene, og hvordan bytte av skitne med rene urinprøver, manipulering av prøveglass og lister over «beskyttede» utøvere er blitt organisert av systemet.

Dette er det som gjør det så uspiselig for IOC å kunne konkludere med noe annet enn at Russland må ut av OL.

For hvordan skal man kunne forsvare at vern av de olympiske verdiene er viktig, om det ikke slås tilstrekkelig tydelig ned på et så gjennomarbeidet brudd på disse?

«Å bytte prøvene er en av de verste slagene mot de olympiske lekers integritet og renommé», skriver Oswald, som også understreker at det ventes hundrevis av saker fremover.

Fortsatt må vi smøre oss med tålmodighet i noen dager, før IOC-konklusjonen foreligger.

Nå er det alltid grunn til å ta forbehold om hva den internasjonale idrettsledergjengen kan finne på, men på et eller annet punkt må vel fornuften også nå inn i Thomas Bachs indre krets.

Og da er OL-svaret opplagt - det er «njet».