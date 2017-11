Kan dopingkrisen true fotball-VM?

Kommentar EINDHOVEN (VG) Det nærmer seg skjebnedagen for russisk deltagelse i OL. Men hodepinen for internasjonal idrettsledelse er uansett ikke over.

På konferansen «Play the Game» i Nederland er blant andre Wada-sjefen Craig Reedie, den amerikanske antidopingbossen Travis Tygart og Wada&IOC-veteranen Dick Pound, i tillegg til det meste som kan krype og gå av internasjonale gravejournalister på sportsfeltet.

Ett tema overskygger naturlig nok alt annet: Russland-krisen.

For hva kommer IOC med den første uken i desember?

«Njet» eller «da»?

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

På scenen har Reedies svar vært like glatte som et nyskurt svaberg, og den den varslede russiske topp-deltagelsen ble det dessverre ikke noe av.

Strengt tatt er alt dette omtrent som man kunne vente, men noe av det mest interessante akkurat nå, er tvisten den ferske avsløringen i Mail on Sunday innebærer..

Den kan føre til at Russland-problemet utarter til en idrett som utøves i plussgrader: Fotball-VM.

LES OGSÅ: Stryker FIS på dopingprøven?

Nå kommer hovedvarsleren for Sotsji-dopingskandalen, Grigorij Rodtsjenkov, med nye oppsiktsvekkende påstander.

MYE PRESTISJE: Vladimir Putin og FIFA-boss Gianni Infantino har fått en ny hodepine, etter at det kommer frem påstander om hvor dypt dopingprogrammet kan ha vært også i fotballen. Foto: Ivan Sekretarev , AP

Han var altså den laboratorieansvarlige bak det finurlige fuskeprogrammet, som i Netflix-dokumentaren «Icarus» vises frem ned til de skremmende detaljene.

Den eksentriske vitenskapsmannen har flyktet fra landet, og blir forsøkt grundig diskreditert fra russisk hold.

Men det har tidligere vist seg at mye av det han kommer med, er alt annet enn oppspinn.

Så hvordan skal verden forholde seg til at han nå kommer med følgende?:

Rodsjenkov hevder, ifølge den britiske avisen, å sitte på dokumentasjon på at flere dusin russiske fotballspillere, inkludert landslagsspillere, har vært del av dopingregimet staten har medvirket til.

Hans amerikanske advokat hevder at Rodsjenkov gjerne vil bidra med informasjon, men at FIFA, selv om de har kontaktinfo , ikke har gjort noe for å ta kontakt om hva slags dokumentasjon det dreier seg om.

Enda mer spesiell er denne utviklingen av at den tidligere sportsministeren Vitalij Mutko nå er sjef for sommerens verdensmesterskap.

Hva sier dette om tilliten til Russland som vertskap, dersom det er hold i beskyldningene? Hvordan forholder FIFA seg til at de nye påstandene er ute i dagens lys? Er det mulig å ikke foreta seg noe?

Et av problemene med den kommende OL 2018-avgjørelsen, er at det vil være kontroversielt uansett utfall – spørsmålet er bare hvem ringenes herrer ender opp med å hisse opp.

Og nå har pinadø allerede hardt prøvede FIFA fått enda en hodepine. Som om organisasjonen, som gikk for Russland og Qatar som de to neste arrangørene, ikke hadde nok å stri med fra før.

LES OGSÅ: 1500 dopingprøver ble destruert.