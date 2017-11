IOC knallharde med Legkov

I en 40 sider lang uttalelse mandag kveld gir Den internasjonale olympiske komité (IOC) full støtte til funnene i McLaren-rapporten. Samtidig er kritikken mot russerne knallhard.

– Disiplinærutvalget anser gjennomføringen av test-byttene som et av de verste angrepene mot integriteten og ryktet til de olympiske lekene, heter det seg i uttalelsen på IOCs nettside.

Der spenner de fullstendig ben under dem som mener at de må foreligge en positiv dopingprøve for å dømme en utøver.

I mandagens uttalelse gis Grigory Rodtsjenkov full tillit som vitne.

Russeren var sjef på dopinglaboratoriet under Sotsji-lekene, og har senere stått frem og innrømmet at russerne byttet ut innsamlede dopingtester med rene urintester. Rodtsjenkov lever nå under hemmelig adresse i USA.

Neste uke skal IOC ta stilling til om russiske utøvere skal få delta i OL i Pyeongchang i februar.

Se egen faktaboks for utfyllende informasjon om den russiske dopingskandalen.

Den russiske dopingskandalen 3. desember 2014: Den tyske TV-kanalen ARD sender en dokumentar med påstander om systematisk og statlig sponset dopingbruk blant russiske friidrettsutøvere. 11. desember 2014: Den russiske friidrettspresidenten Valentin Balakhnitsjev, som også er økonomisjef i IAAF, trekker seg fra stillingene som følge av påstander om korrupsjon og doping. 16. desember 2014: WADA setter ned et tre mann stort uavhengig granskingsutvalg som skal se nærmere på påstandene. 6. august 2015: IAAF starter disiplinærsak mot blant andre Balakhnitsjev og Alexei Melnikov, sjef for de russiske langdistanseløperne og kappgjengerne. 9. august 2015: WADA publiserer den første rapporten om friidrettsskandalen. 13. august 2015: IAAF suspenderer Russland. 18. august 2015: WADA suspenderer det russiske antidopingbyrået RUSADA. 1. januar 2016: Meldonium kommer på WADAs forbudsliste. 7. januar 2016: IAAFs etiske komité utestenger Balakhnitsjev livstid for bestikkelser og å skjule positive dopingprøver. 15. februar: Den tidligere administrerende direktøren i RUSADA, Nikita Kamajev, blir funnet død. 7. mars: Tennisstjernen Maria Sjarapova forteller at hun har testet positivt for meldonium. 8. mars: Det avsløres at russiske Pavel Kulizjnikov (verdensrekordholder på 500 m) har brukt meldonium. 22. mars: Minst ti russiske brytere blir tatt for doping. 12. mai: Grigorij Rodtsjenkov, tidligere sjef for Russlands antidoping laboratorium, går i eksil i USA. Han avslører at det foregikk systematisk doping i Russland. Det inkluderer minst 15 russiske medaljevinnere i Sotsji-OL. 15. mai: Vitalij Mutko, Russlands sportsminister, sier at han er skamfull over dopingskandalen. 8. juni: Et fjerde ARD-program hevder at russiske myndigheter har dekket over trenere som har været involvert i systematisk doping av russiske utøvere. 15. juni: WADA offentliggjør en rapport hvor det beskrives hvordan det ikke har vært mulig å teste 736 dopingprøver av russiske utøvere. 17. juni: IAAF-styret møtes i Wien og vedtar at russiske friidrettsutøvere ikke skal få lov å delta i OL i Rio. 21. juni: Den internasjonale olympiske komité (IOC) opplyser at den støtter IAAFs utestengelse av russiske utøvere. 18. juli: WADA presenterer McLaren-rapporten med bevis for statlig organisert doping i Russland. WADA oppfordrer IOC til å utestenge Russland fra alle internasjonale konkurranser, inkl OL i Rio. 21. juli: CAS avviser anken til de russiske friidrettsutøverne og Russlands olympiske komité, og opprettholder dermed IAAFs utestengelse av utøverne. 24. juli: IOC bestemmer at Russland ikke skal utestenges som nasjon, men at de internasjonale særforbundene, i samarbeid med WADA og CAS, skal vurdere om hver enkelt utøver får være med til Rio-OL. Kilde: NTB/VG

Merker på flaskene



IOC støtter McLaren-rapportens funn om at russerne har tuklet med dopingprøver. I rapporten beskrev McLaren hvordan avlagte dopingprøver ble byttet ut med rene urintester på laboratoriet i Sotsji.

– To av flaskene viser merker som indikerer at de er blitt åpnet. Det bekrefter at utøveren har vært involvert i dopingbedrageriet, står det i uttalelsen IOC har lagt ut vedrørende Aleksander Legkovs sak på sin nettside.

Dette er foreløpig siste kapittel i rekken av saker om statsstøttet russisk doping, etter at McLaren-rapporten satte fyr på idrettsverden i desember 2016.

Professor Richard McLaren satte her det russiske dopingprogrammet på kartet for alvor. I kjølvannet ble flere russiske friidrettsutøvere nektet å delta i VM i London.

I starten av november i år meldte IOC at Aleksander Legkov skulle fratas OL-medaljene fra Sotsji-OL, i tillegg til at han og Jevgenij Belov skulle utestenges i alle fremtidige OL.

IOC skriver at totalt 19 utøvere sanksjoneres etter å ha vært innblandet i dopingprogrammet under Sotsji-OL.

– Bryter med kjerneverdier

– Det å delta i en slik konspirasjon er ikke bare et brudd på dopingreglene. Det utgjør også en oppførsel som på en fundamental måte bryter med de olympiske lekers kjerneverdier, skriver IOC.

– Funnene gjort av professor McLaren beviser at prøvene til russiske utøvere ble byttet ut. Disse funnene er ikke utelukkende basert på Rodtsjenkovs vitnemål, skriver IOC videre, som understreker at McLaren underbygget sine uttalelser med flere vitnemål.

Fra russernes side har det vært sterke reaksjoner på at russerne dømmes uten at det foreligger positive dopingprøver.

– Vi er alle i sjokk. Vi forbereder nå dokument til CAS. Ut over det vil jeg ikke kommentere noe, sa Jelena Välbe til nyhetsbyrået Tass i starten av november.