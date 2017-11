IOC grafser rundt i havresekken

Kommentar EINDHOVEN (VG) Alle er enige om at det er nødvendig å styrke WADA. Men konsensusen forsvinner kjapt når begrepet «uavhengighet» skal fylles med innhold.

Begrepet «uavhengighet» og «interessekonflikt» dukker opp i debatt etter debatt på «Play the Game»-konferansen i Nederland.

Her i Eindhoven samles representanter for idrettsorganisasjoner, dopingjegere, etterforskere, forskere og gravejournalister for å drøfte fremtiden til kampen mot doping, korrupsjon og hvordan idretten kan gjenopprette et sønderskutt omdømme.

Ett av nøkkelspørsmålene er om organiseringen av antidopingarbeidet er som det bør være.

Prinsippet bak WADA-modellen er en 50/50-splitt mellom representanter for idrettsledelse og internasjonale myndigheter, der man alternerer på lederskapet.

Men svakhetene ved systemet er dessverre stadig mer tydeliggjort.

Her står idrettslederes inngrodde interessekonflikt helt sentralt.

I utgangspunkter er jo incentivet til idrettsorganisasjonene at de ønsker å promotere egen idrett, lande tv- og sponsoravtaler, ha full jubel og trøkk på tribunen. Er det ikke da en fare for at de ikke blir ivrige nok til å gjøre den ubehagelige jobben det innebærer å avsløre store stjerner for fusk og fanteri?

Kan vi virkelig stole på at de har et sterkest mulig kontrollapparat?

Mens Wada-sjefen Craig Reedie uttalte seg i veldig generelle vendinger på «Play the Game», var den amerikanske dopingjegeren Travis Tygart usedvanlig tydelig på at WADA trenger langt mer uavhengighet fra idrettsorganisasjonene enn de har i dag.

Det er også et spørsmål om maktforholdet er symmetrisk nok.

Idrettsorganisasjonenes representanter har gjerne har stått for rutinen og kontinuiteten, mens myndighetsrepresentantene har vært mer uerfarne, og gjerne med hyppige skifter.

Dette er én av grunnene til at krefter i WADA, med visepresident Linda Hofstad Helleland blant forkjemperne, jobber med bedre koordinering av arbeidet fra myndighetssiden. Står man samlet, står man sterkere.

Fra motsatt hold er veteranen Dick Pound blant dem som tar til orde for at nettopp «uavhengighet» ivaretas gjennom prinsippet om maktbalanse i WADA.

Han mener det er viktig for antidopingorganisasjonen at hverken idrettsorganisasjoner eller myndigheter kan overkjøre den andre.

Enda lengre går veteranen Francesco Ricci Bitti, med lang fartstid som både IOC-representant og WADA-representant fra idrettssiden Han kaller alt maset om uavhengighet en «heksejakt», og forsvarer idrettens rett til å kontrollere seg selv.

Omtrent her står vi – men hvor skal vi?

Det er det ikke lett å ha fasiten på, ettersom utfordringene er mangefasetterte. Men den eneste farbare hovedveien begynner å krystallisere seg ut, dersom tilliten skal kunne gjenopprettes.

Den veien går i retning av å redusere idrettsorganisasjonenes makt over antidopingarbeidet.

Det er nemlig ikke så greit å skulle markedsføre og kontrollere på likt. Derfor må bukken ta noen skritt bort fra havresekken,