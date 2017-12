Hvor streng er Russland-utestengelsen EGENTLIG?

Kommentar Det ligger mye politikk i ordene IOC valgte da den russiske olympiske komiteen ble utestengt fra OL. Ennå vet vi ikke hvor streng avgjørelsen vil vise seg å være i praksis.

Uansett hva som måtte skje fremover, skal IOC ha ros for hovedbudskapet i beslutningen som ble offentliggjort tirsdag.

Det er et tydelig signal at russiske utøvere ikke får konkurrere under eget flagg, og at det ikke blir noen nasjonalsang ved eventuelle medaljeseremonier.

Det er også hardt, men definitivt rettferdig, at den tidligere sportsministeren Vitalij Mutko er utestengt fra OL på livstid.

So far, so good.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Men ser man nærmere på hvordan Thomas Bach & co valgte å ordlegge seg, er det grunn til å problematisere om de valgte virkemidlene i realiteten er mildere enn inntrykket som skapes.

IOC kunne for eksempel valgt at de utøverne som slipper gjennom nåløyet til å få konkurrere under et nøytralt flagg, kun omtales som «OL-utøvere», Men de kalles i stedet OAR - «Olympic Athletes from Russia».

Slik sett velges en mellomløsning der navnet sniker seg inn, trolig for å redusere risikoen for full boikott som russisk reaksjon.

Og hva med kriteriene som er satt for å få være med som en OAR?

Med hvilken grad av sikkerhet kan man si at utøverne er rene?

Hvor stor avstand må det dokumenteres at utøverne har hatt fra det råtne systemet?

Er det i det hele tatt tenkelig at utøvere som konkurrerte i Sotsji, og dermed var den av en tropp der det var enormt mye snusk, skal være med denne gangen?

Det er for eksempel et relevant spørsmål hva gjelder Sergej Ustjugov, som gikk sprinten under skandalearrangementet for snart fire år siden.

Det er positivt at det er satt ned et eget panel, som skal vurdere hver enkelt sak, i stedet for å skyve problemet over til det enkelte internasjonale særforbundet. Men i hvilken grad vil det foretas substansielle nok vurderinger hvert tilfelle?

Her vet vi foreløpig lite, og det er derfor ikke godt å si hvor stort det russiske innslaget blir i PyeongChang, Dersom det i praksis blir en størrelse tilnærmet lik den Russland ellers ville hatt, går det an å spørre om straff-elementet utvannes for mye.

Og det er er også vage formuleringer rundt Russlands vei tilbake. Dersom de i praksis innfinner seg med straffen, men fortsatt har fornektelsesbrillene på, er det da innenfor å la flagget deres vaie siste dag av OL, for så å sette strek og bare se videre?

Spørsmålene er flere enn svarene på dette stadiet, og det er selvsagt også en x-faktor hva som måtte kunne dukke opp av ny informasjon fremover.

Det som derimot er på det rene, om man tar seg bryet med å lese Schmid-rapporten, er at avgjørelsen om utestengelse bygger på mye mer enn bare løse påstander fra én enkelt mann,

Her er konkrete epost-dialoger med sentrale aktører i statsapparatet involvert, her er en database med testdata over flere år for et enormt antall utøvere, her er tester som beviser at prøveglass de facto ble tuklet med,

Og, ikke minst, retesting av prøver fra Sotsji viser konsentrater av salt og sodium på nivåer som anses som unaturlig, og et tydelig tegn på urent trav.

Summa summarum:

IOC gjorde det de måtte for å redde egen legitimitet - men ikke så veldig mye mer.

Og hvor strenge ringenes herrer faktisk har vært, får vi først vite senere i vinter.

