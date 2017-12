Han er utestengt fra OL på livstid. Nå skal Putins mann være øverste sjef for fotball-VM.

Ifølge den russiske varsleren visste visestatsminister Vitalij Mutko (58) alt om dopingen som foregikk under OL i Sotsji. Nå er han utestengt fra OL på livstid. Men Mutko er også fotballpresident og sjef for sommerens fotball-VM.

Dermed har FIFA (det internasjonale fotballforbundet) fått nok et delikat problem i fanget.

Varsleren Grigorij Rodtsjenkov beskriver i sin forklaring til Schmid-kommisjonen i detaljer sine mange møter med daværende sportsminister Mutko. VG har fått tilgang til denne skriftlige forklaringen.

Tirsdag kveld ble både Mutko og visesportsminister Jurij Nagornykh utestengt på livstid fra OL.

På tirsdagens pressekonferanse i Lausanne fikk IOC-president Thomas Bach spørsmål om han vil reise til fotball-VM i Russland til sommeren dersom Mutko fortsatt er sjef for arrangementet.

– Jeg svarer ikke på hypotetiske spørsmål. Jeg har ikke fått noen invitasjon ennå. Når den kommer, skal jeg fatte en avgjørelse, svarte Bach avvæpnende.

Vitalij Mutko har helt siden 2008 vært president Vladimir Putins mest betrodde mann innen idrett. Han erstattet den gang hockeylegenden Vjatsjeslav Fetisov som sportsminister og hadde den jobben fram til oktober 2016, da han ble forfremmet til visestatsminister. Selv om det nå er en ny sportsminister, har Mutko fortsatt sport i sin portefølje.

Han er også president i Russlands fotballforbund og styreleder i organisasjonskomiteen for fotball-VM, som går i Russland i juni og juli 2018.

Mutko har hele tiden benektet enhver kjennskap til dopingprogrammet fram mot Sotsji-OL. Ifølge avhopperen Rodtsjenkov, som var leder for dopinglaboratoriet i Moskva, visste Vitalij Mutko alt.

Les også: Avhopperen om doping i langrenn og skiskyting

– Jeg hadde mange møter med Mutko og Nagornykh (visesportsministeren) om dopingprogrammet i perioden mellom 2010 og 2015, skriver Rodtsjenkov.

– De visste om og hadde kontroll over det statsstøttede systemet.

Den tidligere laboratoriesjefen avviser bestemt at han drev dopingprogrammet uten godkjenning.

Rodtsjenkov legger til at han også diskuterte andre dopingsaker med Mutko - som muligheten for å finne nye prestasjonsfremmende stoffer som ikke kan avsløres, problemet som oppsto da en kappgang-stjerne ble avslørt, generelt all dopingen innen russisk kappgang, osv.

Les også: Fotball-VM utvides til 48 lag

– Russland begynte å forberede prosessen mot Sotsji-OL høsten 2012. Mutko ledet disse bestrebelsene, forklarer varsleren.

Han forteller at han i oktober 2012 ble kjent med dette da han var i et møte med Mutkos visesportsminister Jurij Nagornykh.

– Nagornykh sa at han og Mutko hadde blitt enige om at de trengte et omfattende system for å beskytte utøverne mot å bli tatt for doping. Nagornykh sa at han ville sette sammen et team som skulle sørge for at russiske utøvere ikke ble tatt.

Ifølge dagboken, som det finnes en rekke sitater fra i forklaringen, skal Rodtsjenkov og Mutko ha diskutert dopingplanene både rett før og under OL i Sotsji.

Vitalij Mutko har i en rekke intervjuer sagt at han ikke har kjent til noe doping, at han tror på de russiske utøvernes forklaringer og at Rodtsjenkov ikke har noen troverdighet.

Så du? Varsleren Stepanov til VG: – Hjemme i Russland ler folk

– Løgn og fanteri, var Mutkos beskrivelse av Rodtsjenkos forklaring så sent som i et intervju med Tass mandag.

Han mener at dette er noe som Rodtsjenkov har drevet med selv, uten noen form for godkjenning.

WADA krever på sin side at russerne må ta ansvar for det som har kommet fram.

Vitalij Mutko mener at Rodtsjenkos omtalte dagbok har blitt nedskrevet etter at han kom til USA, der han nå bor på et hemmelig sted. Rodtsjenkov blir imidlertid trodd av IOC.



– Disiplinærkommisjonen finner det overhodet ikke sannsynlig at disse sidene (i dagboken) er endret nå nylig, eller at doktor Rodtsjenkov ikke beskrev sannheten, het det i et IOC-dokument som ble publisert forrige mandag.