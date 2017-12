Dopingvarslerens advokat etterlyser IOC-hjelp

Advokaten til den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov går til frontalangrep på IOC, som han mener ikke gjør noe som helst for å hjelpe hans klient.

Rodtsjenkov hadde en nøkkelrolle i det russiske dopingprogrammet, men ble senere mannen som avslørte bedrageriet. Det var hans beretninger som i hovedsak lå til grunn da Den internasjonale olympiske komité (IOC) nylig utestengte Russland som nasjon fra vinter-OL i Sør-Korea.

I tillegg er 43 russiske utøvere blitt diskvalifisert fra Sotsji-OL i 2014 og utestengt fra alle framtidige OL.

Men skal vi tro Rodtsjenkovs advokat, Jim Walden, har ikke IOC gjort noe for å bistå sitt eget nøkkelvitne etter at han i mars 2016 gikk i eksil i USA. Der lever han under FBIs vitnebeskyttelse.

Ifølge Walden har Russland intensivert sin gjengjeldelse. Han hevder russerne i det skjulte streber for å få Rodtsjenkov utlevert.

– Dessverre nekter IOC å løfte en finger for å hjelpe ham. Jeg har kommet med forslag om hvordan IOC kan få slutt på den russiske svertekampanjen av doktor Rodtsjenkov, blant annet ved at de ber russerne opphøre sin gjengjeldelsesprosess, men jeg har fått klar beskjed om at IOC ikke vil foreta seg noe som helst i denne saken, sier Walden ifølge BBC.

Blir forsøkt diskreditert

– En ting er sikkert. Hvis IOCs passive holdning er hva varslere kan vente seg også i framtiden, kommer ingen til å stå fram med opplysninger om bedrageri i forbindelse med OL. Hadde jeg kjent til IOCs feighet, ville jeg kanskje ha anbefalt (Rodtsjenkov) å legge et annet løp, legger advokaten til.

I september sendte en domstol i Moskva ut arrestordre på Rodtsjenkov. Fra russisk hold er 59-åringen lenge blitt svartmalt og forsøkt diskreditert. Tidligere i måneden anklaget Russlands president Vladimir Putin ham for å ha psykiske problemer.

Walden beskriver utspillet som et komisk forsøk på å svekke Rodtsjenkovs troverdighet.

– Russland vet at IOC kommer til å lene seg på Rodtsjenkovs vitnesbyrd i Idrettens voldgiftsrett (CAS), der dusinvis av russiske utøvere har begjært å få sine livstidsutestengelser vurdert. Det er åpenbart at Russland ønsker å stilne Rodtsjenkov og gjøre det umulig for ham å vitne i disse sakene.

Sikkerhetsrisiko

– IOC er den parten som virkelig har makt i dette dramaet. Min jobb er å sørge for Rodtsjenkovs sikkerhet til enhver pris. Selv om han er en modig mann som ønsker samarbeid, må jeg som hans advokat vurdere om han skal fortsetter å sette sin egen sikkerhet i fare for å gi IOC bevismateriale.

Rodtsjenkovs advokat sier hans klient sitter på mer informasjon som vil skape bølger, og at det setter klienten i fare.

– Hvis Rodtsjenkov en dag ikke lenger er tilgjengelig, vil de korrupte som kjemper mot Russlands utestengelse være fornøyde. Da er et problem løst. Resterende bevis for internasjonal korrupsjon vil bli brent, avslutter Walden.