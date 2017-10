USAs visepresident forlot NFL-kamp i protest

Den amerikanske visepresidenten forlot en NFL-kamp fordi flere spillere ikke ville stå under nasjonalsangen. Men superstjernen Colin Kaepernick, som startet det hele, har snudd.

Søndag ettermiddag kom det to nyheter om kontroversene rundt NFL og den amerikanske nasjonalsangen samtidig:

Spilleren Colin Kaepernick (29) skapte store overskrifter da han nektet å stå under den amerikanske nasjonalsangen for et drøyt år siden – på grunn av urettferdighet mot svarte. Han har til og med hisset på seg USAs president Donald Trump.

Nå melder Kaepernick ifølge nyhetsbyrået AP at han vil stå under nasjonalsangen hvis han får spille i NFL igjen.

FORTSATT KLUBBLØS: Colin Kaepernick er fortsatt klubbløs, men sier han vil stå under nasjonalsangen dersom han får spille i NFL igjen. Foto: Scott Cunningham, AFP

Kaepernick er nemlig klubbløs.

Men Kaepernick har startet en trend som i dag fikk USAs visepresident til å rase.

Forlot kamp i protest



Den amerikanske visepresidenten Mike Pence melder nemlig på Twitter at han gikk fra en Colts-kamp etter at flere av spillerne satt i protest under nasjonalsangen.

– Jeg forlot dagens kamp fordi presidenten og jeg ikke vil beære et arrangement som ikke respekterer våre soldater, vårt flagg og vår nasjonalsang, skriver han på Twitter.

Det er en slik protest han reagerte på:

Donald Trump har tidligere oppfordret til å sparke NFL-spillere som ikke vil stå under nasjonalsangen.

Flere spillere hos Kapernicks forrige arbeidsgiver, San Fransisco 49ers, protesterte også denne uken ved å knele under fremførelsen av nasjonalsangen.

Slik reagerte visepresidenten i dag: