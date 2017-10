OL-skip Ulsrud frastjålet bilen

Under to uker etter at lagkameraten ble rundstjålet, ble Thomas Ulsrud (45) frastjålet bilen.

Før trening i Snarøyhallen fredag parkerte Ulsrud, skip for Norges curling-håp i OL, bilen sin utenfor hallen. Han la bilnøkkelen i jakkelomma, før han låste jakka inn i garderobeskapet i hallen.

– Etterpå kom jeg tilbake og skjønte at noe var galt da jeg så at hengelåsen på skapet var klippet over. Bilnøklene var borte, og jeg ble lang i maska da jeg gikk ut og så at bilen var borte, sier Thomas Ulsrud, skip for Norges OL-lag i curling, til VG.

Det er kun elleve dager siden VG skrev om lagkameraten Christoffer Svae.

Bilen hans ble brutt inn i, og all bagasjen med curlingutstyr og pass ble tatt like før avreise til Canada.

– Håper det utjevner seg



Begge hendelsene har skjedd kort tid etter at det ble klart at det er Team Ulsrud som skal representere Norge i OL i Pyeongchang.

– Det er vanskelig nok å ta OL-medalje fra før av, så vi håper det utjevner seg etter hvert. Jeg håper vi har brukt opp uflaksen nå, sier Ulsrud.



Bilen var en svart BMW 5-serie.

– Det er en eller annen som kjører en svart BMW, en bil jeg for øvrig har vært veldig fornøyd med, sier Ulsrud.

Ulsrud har anmeldt forholdet til politiet, før han skal ta en runde med forsikringsselskapet til uken.

– Nå har jeg jo ikke bil, så da blir det kanskje litt sånn Rocky-inspirert jogging i regnet til og fra trening. Da blir jeg jo ekstra sprek før OL også, ler Ulsrud.

OL-laget trener nå hjemme i Norge i ti dager før de reiser til Lloydminster i Canada. Der er kun de 15 beste lagene i verden invitert, og Ulsrud sier det er blant de viktigste konkurransene før OL i Pyeongchang.