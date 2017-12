Cristiano Ronaldo utlignet Lionel Messi i Ballon d'Or-kåringer

Cristiano Ronaldo (32) vant sin fjerde Ballon d'Or på fem år. Nå har Ronaldo og Lionel Messi (30) fem gullballer hver.

Portugiseren hadde atter en glitrende sesong i 2016/17 med La Liga-tittel og Champions League-triumf. Det fører til at han vinner gullballen for andre år på rad. Den mottok han av brasilianske Ronaldo i Paris.

– En stor opplevelse. Det er fantastisk. Det er et stort øyeblikk i min karriere. Det er en kåring jeg ser fram til hvert år, sier 32-åringen og takker lagkameratene.

I siste utgave Champions League scoret Ronaldo 12 mål på Real Madrids vei til pokalen. Det holdt til å bli toppscorer, ett mål foran Lionel Messi. De to har stukket av med det meste av kåringer det siste tiåret.

I 2007 vant Milans Kaka. Det var sist gang ikke Ronaldo eller Messi fikk gullballen.

Senest onsdag skrev Ronaldo seg inn i historiebøkene. Da ble han første spiller til å score mål i alle gruppespillskampene i Mesterligaen.

I La Liga hadde derimot Messi flest mål med 37 mål, mens Ronaldo «kun» hadde 25. Den trenden har fortsatt i høst også. Messi er foreløpig toppscorer i Spania med 13 mål. Mange spanjoler er sjokkerte over at Ronaldo bare har to mål etter de første 14 rundene.

GULLBALL-VINNERE: De siste vinnerne: 2016: Cristiano Ronaldo 2015: Lionel Messi 2014: Ronaldo 2013: Ronaldo 2012: Messi 2011: Messi 2010: Messi 2009: Messi 2008 Ronaldo 2007: Kaka

Ballon d'Or er en kåring av årets spiller i regi av fotballmagasinet France Football. Kåringen har foregått siden 1956. Mellom 2010 og 2015 samarbeidet man med FIFA om å kåre årets spiller, men nå gjør France Football kåringen selv med hjelp fra journalister fra ulike land.

I oktober ble Ronaldo kåret til årets spiller også av FIFA.

På plassene bak fulgte Neymar på tredje, Gianluigi Buffon på fjerde og Luka Modric på femte.



Sergio Ramos ble beste forsvarsspiller på sjetteplass.

