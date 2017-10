Seksmålsdrama mellom Chelsea og Roma

(Chelsea-Roma (2–1) 3-3) Publikumet på Stamford Bridge fikk se en kamp som inneholdt nesten alt da Chelsea og Roma spilte uavgjort.

David Luiz var onsdag kveld omskolert fra stopper til midtbane i N'Golo Kantés skadefravær, og etter bare 11 minutter fikk den energiske brasilianeren brukt sin eminente skuddfot. Med en bøyd ball rundt Roma-keeper Alisson ordnet Luiz 1-0, før Eden Hazard økte ledelsen kort tid senere.

Tilskuerne i London hadde da fått sett to flotte scoringer, men det var langt mer i vente. Først reduserte tidligere Manchester City-spiller Aleksandar Kolarov med en nydelig enkeltmannsprestasjon. Så snudde bosniske Edin Dzeko oppgjøret fullstendig med to glitrende avslutninger.

Med 15 minutter igjen var Chelsea rystet, men ikke slått. For Hazard ville det annerledes. Etter et innlegg fra Pedro stanget den lille belgieren inn 3–3 og berget ett poeng i et dramatisk oppgjør under flomlyset på Stamford Bridge.

Skuffet tomålsscorer

Betydningen av skadeplagede Hazards opptreden var stor for Chelsea, men etter oppgjøret var ikke superstjernen fornøyd.

– Jeg tror det var en fin kamp for fansen, men vi var bare på 50 prosent. Her på hjemmebane skal vi vinne, sier Hazard i et intervju vist på Viasport 1.

– Hva kan dere utrette i Champions League?



– Vi møter mange gode lag i turneringen, men vi er klare til å gå langt, sier Hazard.

Topper tabellen

Resultatet betyr at Chelsea topper gruppe C med syv poeng, mens Roma er på annenplass med fem poeng. Etter to uavgjort og ett tap så langt, ligger Atlético Madrid som nummer tre.

I kveldens kamp mot Tarik Elyounoussis Qarabag i Aserbajdsjan klarte bare spanjolene 0–0.

– Man vet aldri hva som skjer i Champions League. Det er en lang reise dit, så de var kanskje ikke 100 prosent. Uavgjort var ikke bra for Atlético, men det er fint for oss, sier Hazard.