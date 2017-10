Brækhus-stevne i krise - avlyser fire kamper

Cecilia Brækhus (36) står bak helgens stevne i Sandefjord hvor hun selv er trekkplaster. Nå rammes det av fire avlyste kamper.

– Jeg kan bekrefte at det er fire kamper som er avlyst. Det er trist og beklagelig, ikke minst for bokserne som hadde store forventninger. Vi har jobbet på spreng med å finne erstattere. Sånn som det ser ut nå, har vi ikke lyktes med det, forteller presserådgiver i First Lady Promotion Geir Håkonsund til VG.

Til Dagbladet, som først omtalte saken, kommer en av bokserne som ikke får gå kamp med kritikk av arrangøren.

– Det er uprofesjonelt. Det er solgt mange billetter bare på mitt navn, siden jeg er en lokal bokser fra området. Hvorfor har de ikke hatt en reserveløsning ved eventuelle skader, spør Hadi Srour.

Les også: Glisne tribuner venter Brækhus - og stjernestemmen blir hjemme

Se i tillegg hvordan svenske Mikaela Laurén overrasket Brækhus med et kyss på den forrige pressekonferansen:

Avkrefter doping

Ifølge Håkonsund skyldes ingen av avlysningene at boksere er tatt i doping.

– På ingen måte. I to av tilfellene er det skader. I et tredje handler det om dødsfall i nærmeste familie.

Håkonsund opplyser at First Lady Promotion har jobbet med å finne erstattere, men at dette ikke har latt seg gjøre på grunn av en rekke kriterier som er nødt til å oppfylles. Det innebærer blant annet kliniske og nevrologiske undersøkelser, samt at bokserne må ha fulgt et tilsvarende antidopingprogram som det man har i Norge.

Totalt anslår Håkonsund at det ville kostet First Lady Promotion rundt 100 000 kroner per erstatter de eventuelt skulle hatt klar.

Les også: Brækhus overrasket av Laurén-kyss

– Veldig lei oss

Nå blir kampen mellom Brækhus og svenske Mikaela Laurén (41) én av bare fire oppgjør i Sandefjord lørdag kveld. Stevnet har allerede slitt med svakt billettsalg.

På spørsmål om publikum som faktisk har betalt for seter kan få pengene refundert, svarer Håkonsund slik:

– Det må man komme tilbake til. Dette er noe vi har jobbet med å løse helt frem til i kveld. Nå vil det jobbes hardt og lenge med å finne en løsning for alle. Vi er veldig lei oss for at dette får konsekvenser for mange som har kjøpt billetter.

De norske bokserne som er rammet, er brødrene Hadi og Ali Srour, Kent Erik Bådstad og Anders Eggan.