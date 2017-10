Tim-Robin Lihaug (25) vil heller bruke Ole Klemetsens (46) råd som inspirasjon, enn å høre på dem.

25-åringen fra Bergen snakket før kampen i slutten av august om drømmen om en VM-tittel, men etter at russiske Sergey Gorokhov (27) ble for sterk i Riga mener nå bokseprofilen Ole «Lukkøye» Klemetsen at Lihaug må få øye på skriften på veggen.

– Hvis han selv ikke forstår at toget har gått, at han ikke er god nok, så kan jeg fortelle ham det, sier Klemetsen til VG etter å ha sett sin tidligere elev tape i en unison dommeravgjørelse.

Klemetsen trente sammen med Ulf Johansen Lihaug frem til 2016, da bokseren brøt med trenerteamet.

– Jeg er en god venn av Tim-Robin. Jeg har trent ham selv og liker ham veldig godt, men det hjelper dessverre ikke når du enkelt og greit ikke er god nok, sier Klemetsen.

– Han har hatt en god karriere og har gjort mye bra for norsk boksing, men hvis ingen andre sier det, så sier jeg det: nok er nok, forsetter han.

Se Lihaug tape mot sin russiske overmann i Riga:

Vil bruke Klemetsen som inspirasjon videre



Det rådet har Lihaug ingen planer om å høre på.

Han minner isteden om da Klemetsen som 25-åring selv tapte mot Mohamed Siluvangi, og dermed mister WBC-beltet.

– Hadde noen fortalt han at han burde legge opp da, og han hadde hørt på den personen, så hadde Ole aldri kommet tilbake og blitt Europamester som 26 åring og bokset VM-kamp mot Reggie Johnson som 27-åring, skriver Lihaug i en SMS til VG.

Så du? VG på treningsleir med Brækhus: «Mikaela virker jo helt besatt»

Bergenseren understreker at han vil bruke Klemetsens oppfordring som motivasjon og inspirasjon videre. Han har ingen planer om å legge opp ennå.

– Jeg gir meg ikke bare fordi ting har gått litt tungt den siste tiden. Jeg skal ha meg en liten ferie, finne ut av et par ting, så er jeg tilbake. Jeg er nettopp fylt 25 år og har mye mer å gi. Det viktigste er at jeg vet jeg har mye mer å gi, og de som står meg nærmest og teamet mitt vet det, forteller Lihaug.

25-åringen står nå med fire tap og 16 seirer (ni knockout), etter at han har tapt tre av sine fire siste kamper.

Frustert eks-trener

Klemetsen forteller at han gang på gang måtte knytte nevene i ren frustrasjon da han så Lihaug kjempe i Riga. For 25-åringen begikk den samme feilen igjen og igjen, mener Klemetsen.

Fikk du med deg? «Raging Bull» Jake LaMotta er død

Lihaug legger ikke skjul på at han skuffet i Riga.

– Jeg var veldig skuffet rett etter kampen,og er fremdeles skuffet over min egen presentasjon. Jeg tapte en forholdsvis jevn kamp mot en som var bedre enn meg den kvelden, sier han.

Siden tapet har han brukt mye tid med sine nåværende trenere, Thomas Hansvoll og Trevor Ambrose. De samtalene har ført Lihaug frem til en klar konklusjon:

– Jeg var ikke god nok den kvelden, men vi vet at jeg har et mye høyere makspotensial enn det jeg har vist den siste tiden, og vi vet hvordan vi skal få det ut.

– Jeg er ung, jeg gjør feil, jeg lærer og jeg vil kommer tilbake, legger han til.