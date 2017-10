Her sørger Brækhus for å unngå nytt kysse-stunt

MELSOMVIK/OSLO (VG) Forrige gang Cecilia Brækhus (36) og Mikaela Laurén (41) møttes ansikt til ansikt, fikk boksedronningen et smask på truten av den svenske jenta. I dag stilte Brækhus bedre forberedt.

Mikaela Laurén entret podiet først under dagens inveiing, og viste muskler etter at vekten hadde stoppet på 66,1 kilo. Deretter kom Cecilia Brækhus inn, naturligvis presentert som «the first lady», og mens alle beltene hennes ble vist fram i bakgrunnen veide hun inn på 65,8.

Etter seansen på vekten, møttes Brækhus og Laurén fjes mot fjes - og med kyssestuntet fra mandag friskt i minne, tok Brækhus fram en klut som hun holdt foran munnen.

Det førte til latter i salen, før de to rivalene gikk over til den vanlige stirre-seansen. Noen hadde kanskje regnet med at Laurén ville varte opp med flere stunt i dag, men det skjedde altså ikke.

Kyssestuntet



Det forrige offisielle møtet mellom Brækhus og Laurén skapte overskrifter verden rundt. Den svenske jenta bestemte seg for å sprite opp stemningen, og dro til med å kysse den norske boksedronningen på munnen.

Det satte ikke Brækhus spesielt stor pris på, hun svarte med å dytte Laurén vekk.

Uansett; stuntet vakte oppsikt langt utover Norges grenser, TV-bildene av framstøtet gikk viralt.

Om du ikke har sett det ennå, så ta en kikk her før du leser videre:

Før dagens møte mellom de to bokserne spurte VG om Laurén kom til å finne på et lignende stunt.

– Det vet man aldri. Det er trist hvis man bare skal stå og stirre på hverandre og være sint og sur hele tiden. Vi behøvde noe som lettet stemningen på mandag, og kanskje vi behøver det på innveiingen også. Jeg kan ikke utelukke flere kyss, og kanskje det er jeg som blir tvunget denne gangen, sa den svenske 41-åringen.

Det ble altså ingen nye stunt fra Laurén, og nå som inveiingen er over, er det duket for «fight night» lørdag.

PS! Lørdagens boksestevne sendes på Viaplay Fighting og Viasat 4. Hovedkampen mellom Laurén og Brækhus sendes bak betalingsmur, og de er ventet å gå i ringen etter kl. 23.00.