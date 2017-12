Bokseren Dominika Novotnikova skal ha testet positivt for et anabolt steroid. Ifølge TV 2 var tsjekkeren dopet da hun var på norsk jord.

Novotnikova skal ha testet positivt på stoffet Stanozolol og ifølge kanalen skal hun ha vært dopet da hun bokset under Cecilia Brækhus' stevne i Stokke i oktober i år. Ifølge Dagbladet ble det ifølge en pressemelding avlagt positive prøver både 18. og 21. oktober.

Brækhus møtte selv svensken Mikaela Laurén og vant enkelt natt til 22. oktober. I en av de innledende rundene i samme stevne måtte Novotnikova gi tapt for islandske Valgerdur Gudsteinsdottir.

– First Lady Promotions beklager at en idrettsutøver på vårt arrangement har testet positivt, men samtidig er vi glade for vårt effektive antidopingprogram. Vi har sterk tro på idrettsutøverens rett til en rettferdig og ren sport. Dette vil være gjeldende også i fremtiden, skriver stevnets pressetalsmann, Geir Håkonsund, i en SMS til avisen.

Det hevdes også at en slik sak er dårlig nytt for Norges bokse-ess. Brækhus har lenge vært opptatt av – og søkt – for å få slåss på norsk jord.

Idrettspresident Tom Tvedt slaktet i 2016 søknaden hennes, blant annet fordi NIF (Norges idrettsforbund) den gangen mente søknaden ikke var i nærheten av å overholde standardreglene til Verdens Antidopingbyrå (WADA).

Brækhus svarte følgende på kritikken:

– Vi visste at NIF kom til å bruke doping nå. De begynner å bli desperate. Først brukte de dette med skader, men vi klarte å vise at alt det de sa om skader og boksing faktisk ikke stemte. Da er neste steg doping, sa Brækhus til VG.

Noen måneder senere fikk imidlertid Brækhus lov til å bokse i Norge. «Uvirkelig og en historisk dag», sa 36-åringen. Kampen mot Laurén var Brækhus' fjerde her til lands.