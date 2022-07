TRYGLER OM HJELP: Brittney Griner har sittet i varetekt i Russland siden februar. Her blir hun eskortert inn til en høring 1. juli.

Ber Biden om hjelp: − Jeg er livredd for å bli her for alltid

Den amerikanske basketballspilleren Brittney Griner (31) har sittet i varetekt i Russland siden februar. Nå ber hun om hjelp av Amerikas president Joe Biden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den 17. februar i år, en uke før Russlands invasjon av Ukraina, ble Brittney Griner arrestert på Sjeremetjevo internasjonale lufthavn for besittelse av cannabis-olje.

Griner risikerer nå ti års fengsel, ifølge BBC. Rettssaken mot henne begynte 1. juli.

I et brev sendt til Det hvite hus henvender hun seg direkte til Joe Biden for hjelp.

– Mens jeg sitter her i et russisk fengsel, alene med tankene mine og uten beskyttelse fra min kone, familie, venner, olympiske drakt eller bragder, er jeg livredd for at jeg må bli her for alltid, skriver Griner i brevet.

Representanter av Griner har delt utdrag av brevet til pressen. CNN er blant mediene som gjengir Griners bønn samme dag som hennes landsmenn feirer den amerikanske uavhengighetsdagen.

– Den 4. juli pleier familien min å feire dem som har kjempet for friheten vår, inkludert faren min som er en veteran fra Vietnam-krigen. Det smerter meg å tenke på hvordan jeg vanligvis feirer friheten, det har fått en helt ny betydning for meg dette året, heter det videre i brevet.

KRITISERER BIDEN: Cherelle Griner, kona til Brittney Griner, har kritisert Biden-administrasjonen for ikke å gjøre nok for å få Griner løslatt.

Samme dag som rettssaken begynte, kritiserte Cherelle Griner, kona til Brittney Griner, Biden-administrasjonen for ikke å ha gjort nok for å få henne hjem. I brevet ber Griner presidenten om ikke å glemme henne og andre amerikanere som holdes i fangenskap utenfor USA.

– Vær så snill og gjør alt for å få oss hjem. Jeg stemte for første gang i 2020. Jeg stemte på deg. Jeg tror på deg. Jeg har fortsatt så mye å utrette med friheten min, som du fortsatt kan hjelpe meg å vinne tilbake, skriver hun, før hun legger til:

– Jeg savner kona mi! Jeg savner familien min! Jeg savner lagkameratene mine! Det smerter meg å tenke på lidelsen de går gjennom nå. Jeg er takknemlig for hva enn du kan gjøre for å få meg hjem.

USAs utenriksminister Antony Blinken bekreftet fredag at amerikanske myndighetspersoner er til stede under rettssaken i Moskva.

– Vi – og jeg personlig – har ingen høyere prioritet enn å få henne og andre feilaktig varetektsfengslede amerikanere, inkludert Paul Whelan, hjem. Vi kommer ikke til å stoppe før de er hjemme hos sine kjære, skrev Blinken på Twitter.

Whelan, en tidligere marinesoldat, har sittet i varetekt i Russland siden desember 2018. Han ble i 2020 dømt til 16 års fengsel etter anklager om spionasje.

Selv om Griners rettssak skulle ende med frikjennelse, har den russiske regjeringen muligheten til å oppheve dommen og likevel fengsle henne, skriver BBC.