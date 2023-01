NBAs lange og viktige tradisjon: Følg og se kampene på MLK-dagen

Siden 1986 har NBA hedret Martin Luther King Jr. med en årlig festdag for basketball i forbindelse med menneskerettighetsforkjemperens bursdag. 2023 er intet unntak.

Disse kampene spilles på MLK-dagen 16. januar 2023 (norske tidspunkt):

19.00: Charlotte Hornets – Boston Celtics

20.30: Milwaukee Bucks – Indiana Pacers

21.00: New York Knicks – Toronto Raptors

21.00: Washington Wizards – Golden State Warriors

21.00: Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans

21.30: Atlanta Hawks – Miami Heat

22.00: Minnesota Timberwolves – Utah Jazz

Hva er MLK-dagen?

MLK-dagen står for Martin Luther King Jr.-dagen. King var en amerikansk baptistprest, framtredende leder innen borgerrettighetsbevegelsen og vinner av Nobels fredspris.

Han er spesielt kjent for «I Have A Dream»-talen «I Have A Dream»-talenI have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal». som han holdt under en marsj i Washington i 1963. De velvalgte ordene talen har gjort ham til en av de største retoriske talere i amerikansk historie.

I 1964 ble King Jr. tildelt Nobels Fredspris i Oslo for sin kamp mot undertrykkelse og rasisme i USA.

Han ble snikmyrdet i Memphis i 1968, men fikk etter sin død Presidentens frihetsmedalje (1977) og Kongressens gullmedalje (2004).

I 1986 ble den andre mandagen i januar en nasjonal helligdag i USA, kalt «Martin Luther King Day». Flere hundre amerikanske gater bærer også Kings navn.

Når starter NBA-sluttspillet?

MLK Day-kampene er den del av NBAs grunnserie på 82 kamper. Sluttspillet starter 15. april 2023 og varer til NBA Finals i juni. Golden State Warriors er regjerende mestere.

Fra 11. til 14. april spilles Play-in-turneringen der de siste sluttspillplassene blir klare.

