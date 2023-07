FAR OG SØNN: Her er Bronny James og pappa LeBron James under en kamp tidligere i år.

LeBron James’ sønn innlagt på sykehus med hjertestans

Bronny James (18), sønnen til basketball-legenden LeBron James (38), skal ha blitt lagt inn på sykehus med hjertestans mandag. Han er utenfor livsfare.

«I går fikk Bronny hjertestans på trening. Medisinsk personell behandlet Bronny og fraktet ham til sykehuset. Han er i stabil tilstand og ikke lenger på intensivavdelingen. Vi ber om respekt og privatliv for James-familien, og vi vil oppdatere media når vi har mer informasjon», sier en talsperson for James-familien til TMZ Sports.

TMZ viser til kilder som sier at 18-åringen, som er sønnen til Lakers-stjernen LeBron James (38), var bevisstløs og ble fraktet i ambulanse til sykehuset.

«LeBron og kona Savannah ønsker sende sin dypeste takknemlighet til USC medisinske – og atletiske stab for deres arbeid og engasjement for sikkerheten til utøverne», sier talspersonen.

18-åringen hadde denne sesongen signert for collegelaget USC i Los Angeles der han skulle spille sin antatt eneste collegesesong før proffkarriere og NBA.

LeBron James har tidligere uttalt at han «vil gjøre hva som helst for å spille med sønnen i NBA», og mange har antatt at det er en av grunnene til at 38-åringen ikke har lagt opp ennå.

– Hvor enn Bronny er, det er der jeg vil være også. Jeg gjør hva som helst for å spille én sesong med sønnen min. Det handler ikke om penger lenger, har LeBron James sagt til The Athletic.

Uttalelsen har ført til rykter i NBA-miljøet om at hvis man velger Bronny i neste års NBA-draft, så får man faren på «billigkjøp» for én sesong. LeBron James har kontrakt med L.A. Lakers ut 2023/24 med mulighet for forlengelse i en sesong.

Nå er spørsmålet om hjertestansen vil få følger for Bronnys videre karriere som basketspiller, og om han vil ha muligheten til å spille for USC da sesongen starter i november.