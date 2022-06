NBA-finalene er i gang: Dette laget vinner finalene

VG gir deg her en kjapp innføring i hvilke spillere som er mest sannsynlig til å starte kampene for hvert av lagene, samt hvilke spillere man må se opp for som kommer fra benken.

Marcus Smart

Ble kåret til sesongens beste defensive spiller tidligere denne sesongen, som den første guarden siden 1996. Klassisk spiller som man blir ganske oppgitt over å se på – flopper mye og gjør mange rare valg, og skyter mange «dårlige» skudd. I den sjuende og avgjørende kampen mot Heat noterte han seg for solide 24 poeng, 9 returer og 5 assists, men tok også de fem siste skuddene til Celtics og var mye av grunnen til at Celtics gikk fra å lede med 13 poeng til to poeng helt på tampen. Men at han er uvurderlig for dette Celtics-laget er det ingen tvil om.

Jaylen Brown

Som tidligere nevnt har mange vært usikre på om Brown og Tatum passer sammen. Vel – nå er duoen i en finale, og de er bare 24 og 25 år. I sluttspillet har Brown vært annenfiolin bak Tatum, men det har ofte vært sånn at Brown har stått frem når Tatum har vært svak. Vært solid i sluttspillet så langt med rundt 23 poeng og 7 returer i snitt per kamp.

Jayson Tatum

Selv om Celtics har et velfungerende maskineri, er Tatum lagets beste spiller. Ble kåret til MVP i serien mot Heat med snitt på 25 poeng, 8 returer og 5,5 assists, og gjør litt av alt for dette Celtics-laget. God til å sette opp egne lagkamerater, samtidig som han kan få skutt fra hvor som helst. Er også ekstremt smidig. Er Tatum på topp mot Warriors, blir det fort Celtics som vinner tittelen. Ganske ekstremt at Tatum har vunnet fire av fem kamp-7-kamper som han har spilt, der det eneste tapet kom for LeBron og Cavaliers da Tatum var førsteårsspiller. En spiller for de store anledningene!

Al Horford

Evigunge Horford spilte sin første NBA-sesong tilbake i 2007, da flere av lagkameratene ikke engang hadde begynt på barneskolen. Og 15 år etter er han klar for sin første finaleserie. Horford hadde spilt 141 sluttspillskamper før det ble finale! Han er veldig viktig for dette Celtics-laget med sin tilstedeværelse offensivt og forsvarsspill. Har hatt et par enorme kamper i sluttspillet. Hadde for øvrig en klausul i kontrakten – blir det finale, tjener han 50 millioner kroner. Ikke verst! Og blir det tittel? Da drar han inn 70 millioner kroner til!

Robert Williams III

Williams kalles «Timelord» fordi han i starten av hans Celtics-karriere fikk rykte på seg for å alltid være for sen til treninger og oppmøte, og enkelte ganger også til lagets flyvninger! 1997-modellen har vært svært skadeutsatt de siste årene, og har gått glipp av kamper i alle de tre seriene i sluttspillet. En type spiller som er ganske av og på, men begynner å finne formen og det skal bli veldig spennende med duellen Williams III-Looney.

Viktigste spillere fra benk:

Grant Williams, Derrick White

Trener: Ime Udoka

Udoka hadde aldri vært hovedtrener for et lag før han tok over Celtics foran denne sesongen. Og så klinker han til med å komme til NBA-finalene på første forsøk? Imponerede! Udoka, som spilte nærmere 350 NBA-kamper fra 2003 til 2011, hadde vært assistenttrener for diverse lag fra 2012, før Celtics tok sjansen sommeren 2021. Mange var skeptiske til ansettelsen før sesongen, men Udoka har stilnet kritikerne og virkelig levert varene.