MELDER OVERGANG: Harald Frey.

Norsk basketballstjerne klar for regjerende Champions League-mester

Norges kanskje største basketballstjerne, Harald Frey (26), har signert for den regjerende Champions League-vinneren Bonn.

Dermed forlater han tyske BG Göttingen til fordel for sin nye arbeidsgiver som også tilhører på Tysklands øverste basketball-nivå.

Bonn vant Champions League forrige sesong. Turneringen har ikke samme status i basketball som i for eksempel fotball og håndball, men er fremdeles en stor, europeisk turnering.

Det bekrefter klubben selv på sin egen hjemmeside.

– Tusen takk Göttingen for at dere omfavnet meg og viste meg kjærligheten dere gjorde. Göttingen vil alltid være spesielt for meg, og jeg takker dere for at dere gjorde tiden min der bedre enn jeg kunne ha håpet på, skriver Frey selv på sin egen Instagram.