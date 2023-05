MVP: Joel Embiid fra Kamerun er kåret til sesongens beste spiller.

Joel Embiid kåret til MVP 2022/23 i NBA

Joel Embiid (29) er NBAs mest verdifulle spiller. Det er femte året på rad at en ikke-amerikaner vinner prisen.

Vi må tilbake til 2017/18-sesongen for å finne sist en amerikaner ble kåret til NBAs viktigste spiller da James Harden fra Los Angeles fikk MVP-prisen.

MVP står for «Most valuable player», ligaens mest verdifulle spiller. Det er den mest prestisjetunge prisen hver sesong.

Natt til onsdag ble det klart at kameruneren Joel Embiid får MVP-prisen for 2022/2023-sesongen. Han spiller for Philadelphia 76ers som fremdeles er med i sluttspillet. Embiid er altså den femte utlendingen på rad som vinner prisen, som er et bevis på at baskettalenter ikke lenger er forbeholdt USA.

Dette er de fem forrige vinnerne:

2018/19: Giannis Antetokounmpo (Hellas)

2019/20: Giannis Antetokounmpo (Hellas)

2020/21: Nikola Jokic (Serbia)

2021/22: Nikola Jokic (Serbia)

2022/23: Joel Embiid (Kamerun)

Joel Embiid kåret til MVP 2022/23 i NBA

Mattis Holt DEL 1. mai Golden State Warriors videre i playoffs – Curry ble historisk

Mattis Holt DEL Uavgjort i Cali-derbyet Det står 3-3 i kamper mellom Sacramento King og Golden State Warriors – og det hele skal avgjøres i en siste avgjørende kamp søndag kveld. Kings vant nemlig 118-99 natt til lørdag. Kamp 7 spilles søndag kl. 21.30 og sendes direkte på VG+ Sport.

Mattis Holt DEL Lakers slo ut Grizzlies Los Angeles Lakers er klare for 2. runde i NBA-sluttspillet etter 4-2 i kamper mot Memphis Grizzlies. D'Angelo Russell ble kampens toppscorer med 31 poeng og Lakers vant 125-85. De møter enten Golden State Warriors eller Sacramento Kings i 2. runde.

Mattis Holt DEL Giannis og Bucks ute av sluttspillet Den greske stjernen Giannis Antetokounmpo blir ikke mer å se i årets NBA Playoffs da Milwaukee Bucks natt til torsdag ble slått ut av Miami Heat. Jimmy Butler fortsatte storspillet og scoret 42 poeng i 128-126-seieren. New York Knicks avgjorde også sin serie mot Cleveland Cavaliers, og er videre med 4-1 totalt. Warriors gikk opp til 3-2 i kamper, mens Grizzlies reduserte til 2-3 mot Lakers.

Mattis Holt DEL Phoenix gikk videre Phoenix Suns slo Los Angeles Clippers natt til onsdag og er dermed videre til neste runde i NBA-sluttspillet. De møter Denver Nuggets.

Mattis Holt DEL 26. april Paolo Banchero (20) kåret til «Rookie of the Year» i NBA

Mattis Holt DEL Heat og Lakers et steg nærmere avansement LeBron James scoret 22 poeng for Los Angeles Lakers som slo Memphis Grizzlies 117-111 i overtime natt til tirsdag. Dermed leder Lakers nå 3-1 og er én seier unna å gå videre til neste runde. Det samme er Miami Heat som noe overraskende har gått opp i en 3-1-ledelse mot forhåndsfavoritt Milwaukee Bucks. De vant 119-114 natt til tirsdag, og Jimmy Butler (33) scoret hele 56 poeng!

Mattis Holt DEL Brudd i fingeren for Kings-stjerne DeAaron Fox har brekt pekefingeren på høyrehånda ifølge The Athletic. Han er tvilsom til neste kamp mot Golden State Warriors.

Mattis Holt DEL Warriors holdt unna Sacramento Kings hadde muligheten til å gå opp til en 3-1-ledelse mot Golden State Warriors, men Harrison Barnes bommet på en trepoenger med ett sekund igjen. Dermed vant Warriors 126-125 i kampen som ble vist på VG+ Sport. – Det var en grufull possession av Kings. Jeg skjønner ingenting av det der, jeg. Å ta en trepoenger når man trenger to poeng? Utrolig svakt og skuffende, sier VG-kommentator Magnus Barstad. New York Knicks sørget tidligere på kvelden for å gå opp til en 3-1-ledelse mot Cavaliers. Det samme gjorde Boston Celtics mot Atlanta Hawks, mens Minnesota Timberwolves reddet en 0-4-«sweep» da de slo Nuggets i overtime.

Mattis Holt DEL Utvist for balleslag på LeBron Memphis Grizzlies-spiller Dillon Brooks ble utvist rett etter pause for å slå LA Lakers-stjerne LeBron James i skrittet. Lakers dro nytte av utvisningen og vant kamp 3 i playoffserien 111-101. Kampens toppscorer ble derimot Grizzlies-spiller Ja Morant med hele 45 poeng. Slik gikk det i de andre kampene natt til søndag: Miami Heat - Milwaukee Bucks 121-99

Mattis Holt DEL Durant og Suns vant enorm kompisduell Foto: HARRY HOW Russell Westbrook (34) og Kevin Durant (34) spilte åtte sesonger sammen i Oklahoma City Thunder fra 2008 til 2016, og derfor er playoffserien mellom Durants Phoenix Suns og Westbrooks Los Angeles Clippers ekstra spesiell. Den blir ikke mindre spesiell av at begge de to tidligere lagkameratene ble tradet til sine respektive lag i løpet av inneværende sesong. Lørdag møttes de til kamp fire på VG+ Sport og begge herjet . Westbrook scoret 37 poeng i et iherdig forsøk på å utligne serien til 2-2, men Suns-laget er på et eget nivå og Durant puttet 31 poeng i kurven i tillegg til 11 returer. Tidligere Clippers-helt Chris Paul (37) ble kanskje kampens store spiller med noen svært viktige poeng mot slutten av kampen for Suns som vant 112-100. Dermed leder Phoenix 3-1 i kamper og kan avgjøre serien i LA natt til onsdag.

Mattis Holt DEL 76ers videre Philadelphia 76ers er videre i NBA-sluttspillet etter å ha vunnet fire strake kamper mot Brooklyn Nets i 1. runde. Lørdag kveld ble det en 96-88-seier for bortelaget fra Philadelphia. Joel Embiid mistet kampen lørdag med en liten kneskade. Dette er stillingen i resten av sluttspillseriene: Kings-Warriors 2-1 Suns-Clippers 2-1 (kamp 4 pågår akkurat nå) Celtics-Hawks 2-1 Cavaliers-Knicks 2-1 Nuggets-Timberwolves 3-0 Grizzlies-Lakers 1-1 Bucks-Heat 1-1

Mattis Holt DEL Suns i ledelsen Phoenix Suns er nå i ledelsen (2-1) i playoffserien mot Los Angeles Clippers, som manglet sin store stjerne Kawhi Leonard natt til fredag. Suns vant 129-124 i en kamp Devin Booker scoret hele 45 poeng. Neste kamp mellom Suns og Clippers går lørdag kl. 21.30 og vises direkte på VGTV.

Mattis Holt DEL Warriors reduserte mot Kings Golden State Warriors vant endelig mot Sacramento Kings og serien står nå 2-1 favør Kings. Steph Curry scoret 36 poeng og Warriors vant 114-97. Neste kamp mellom Kings og Warriros går kl. 21.30 søndag, og sendes direkte på VGTV.

Mattis Holt DEL 76ers med ny seier Philadelphia 76ers leder nå 3-0 i kamper mot Brooklyn Nets etter å ha vunnet 102-97 natt til fredag. Årets MVP-favoritt Joel Embiid hadde en enorm block med åtte sekunder igjen som avgjorde kampen til fordel Sixers. James Harden ble utvist i 3. periode med en albue i skrittet til Royce O'Neale.

Neste kamper på VGTV er: Lørdag kl. 21.30: Clippers – Suns (kamp 4) Søndag kl. 21.30: Warriors – Kings (kamp 4)

Mattis Holt DEL NBA-resultater 19. april Western Conference: Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 103-93 (sammenlagt 1-1), Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 122-113 (sammenlagt 2-0). Eastern Conference: Milwaukee Bucks – Miami Heat 138-122 (sammenlagt 1-1).

Her kan du følge NBA-sluttspillet 2023 tett gjennom april, mai og juni frem til NBA-finalen.