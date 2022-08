HERJET IGJEN: Harald Frey er Norges desidert største stjerne. Mot Danmark var han nok en gang toppscorer og sørget for norsk seier.

Norges deilige revansje: Knuste danskene i EM-kvalifiseringen

(Norge – Danmark 99–75) Norges basketlandslag har fått en drømmestart på den andre EM-kvalifiseringsrunden. Harald Frey (25) & co. står med to seire av to mulige.

«Vi har Harald Frey, vi har Harald Frey» sang TV 2-kommentator Stig Omland da Norges største basketstjerne satt en trepoenger fra svært langt hold med fem minutter igjen av kampen.

Haukelandshallen i Bergen var fylt til randen søndag kveld til Norges andre kamp i den andre runden av kvalifiseringen til EM 2025. Tidligere i uken smadret de Slovakia på bortebane.

Søndag var det Danmark som kom på besøk til Bergen.

Tidligere i år var det Danmark som lekte seg med Norge på dansk jord, mens de igjen slo Mathias Eckhoff sitt mannskap i Jordal Amfi i juli, men tilfeldigvis havnet nemlig Norge atter en gang i gruppe med våre danske naboer også i den andre kvalik-runden.

Denne gangen var det Norge sin tur til å leke.

Harald Frey scoret 26 poeng, mens Bouna Ndiaye og Stian Mjøs leverte gigantkamper med henholdsvis 19 og 17 poeng. Karamo Jawara var sin side i det umulige hjørnet defensivt.

– Hver kamp har sitt eget liv, men det viser at det vi har jobbet med går i riktig retning. Vi er en selvsikker gjeng, og vi vet at vi kan vinne alle kamper, sier Frey til TV 2.

– Det var god flyt offensivt, gutta «fightet», det var herlig energi og det var en fest - og forhåpentligvis starten på noe mer, sier landslagssjef Mathias Eckhoff – og frir samtidig til sponsorer direkte på TV 2.

– Man bør kjenne sin besøkelsestid! sier han.

Danskene hadde med seg NBA-spiller Gabriel «Iffe» Lundberg. Han ble hentet av Phoenix Suns i mars, og spilte minutter for laget som gikk et stykke i årets NBA-sluttspill – men det hjalp ikke mot Norge.

– Jeg synes først og fremst at det er kudos til Norge for kampen de spiller. Vi spiller ikke på måten vi ønsker, og det er for sent når vi først finner oss selv, sier Lundberg til TV 2.

Info Slik fungerer EM-kvalifiseringen Kvaliken til EM i Basketball i 2025 går gjennom flere «pre-kvalifiseringer». Norge er allerede videre fra 1. runde.

Norge spiller nå i den 2. pre-kvalikrunden i gruppe med Nord-Makedonia, Slovakia og Danmark – resten av kampene spilles i november og februar. Vinneren av gruppen går direkte til EM-kvaliken som spilles fra november 2023 til februar 2025.

Lagene som ryker ut i den 2. pre-kvalikrunden har også mulighet til å komme seg med gjennom en 3. pre-kvalikrunde.

EM spilles i Kypros, Finland og Latvia i september 2025. Vis mer

Det ble «bare» 14 poeng for Lundberg, og resten av danskene ble låst av Spania-proff Karamo Jawara. Omtrent samtlige norske spillere leverte på parketten i Bergen.

– Det er kunst! Det er festbasketball! utbrøt Omland da Stian Mjøs gjorde ydmykelsen komplett med en åpen treer mot slutten.

Det betyr at Norge leder gruppe D med to seiere og en svært solid poengforskjell. Danmark tapte også sin første kamp mot Nord-Makedonia, og er ille ute.

Vinneren av gruppen går videre til den avgjørende EM-kvalifiseringen der store stjerner som greske Giannis Antetokounmpo, franske Rudy Gobert eller slovenske Luka Dončić potensielt kan stå på motsatt banehalvdel.

NB! Nord-Makedonia ligger i skrivende stund under mot Slovakia, noe som betyr en overlegen tabelltopp for Norge. Norge møter Nord-Makedonia i neste kamp, 10. november.