TILBAKE: LeBron James mistet en drøy måned med skade i vinter. Nå er han tilbake for fullt, men Lakers må gjennom play-in-turneringen for å få en plass i årets NBA-sluttspill.

Slik spilles NBA Playoffs 2023: LeBron og Lakers må ut i «Play-in-turnering»

Veien til NBA-finalen 2023 er satt. Her er kampoppsettet for play-in-turneringen og første runde i NBA-sluttspillet.

Regjerende NBA-mestere Golden State Warriors klarte å klamre seg til en av de siste sluttspillplassene i Western Conference søndag kveld norsk tid.

Samtlige lag var i aksjon søndag, og VG+ Sport-abonnenter kunne se Klay Thompson gjøre jobben for Warriors i NBA 360.

For mest spenning var det rundt hvem som skulle ta de to siste plassene i vest. Både Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers og New Orleans Pelicans kunne potensielt spille seg inn i playoffs med seire – to av dem måtte ut i Play-in-turneringen Play-in-turneringenMiniturnering for å avgjøre de 2 siste playoffplassene i hver avdeling. Spilles fra 11. til 14. april..

Lakers måtte håpe at Golden State skulle kollapse for å ta plassen, men Warriors kunne puste lettet ut da de smadret Portland Trail Blazers 157–101.

LeBron James lekte seg med åtte trepoengere og totalt 36 poeng i 128–117-seieren, men til ingen nytte. Det blir play-in-turnering for Lakers, samme som i 2021 da de tok seg til sluttspillet via den samme omveien.

NBA-sluttspillet starter 15. april på VGTV. Finalen starter 1. juni.

Hvordan er kampoppsettet i årets NBA Playoffs?

Dermed er oppsettet for årets NBA Playoffs klart. Det ser slik ut:

Hvem viser NBA Playoffs på TV i Norge?

Det er VG som har rettighetene til NBA i Norge. Man kan også se kampene på NBA League Pass.

VG+ Sport skal vise flere kamper i sluttspillet, opp til syv i 1. runde. Spesielt tidligkampene lørdag og søndag (21:30 norsk tid) i playoffs kan du se her på VG.

I tillegg kan du se én play-in-kamp på VGTV.

Resten ser du på NBA League Pass.

Dette skjedde i siste serierunde i NBA

42 år gamle Udonis Haslem spilte sin siste grunnseriekamp for Miami Heat da veteranen legger opp etter sesongen. Han leverte en rå oppvisning mot Orlando Magic og ble lagets toppscorer med 24 poeng. To av dem var en sprek «alley-oop»-dunk som fikk kommentatorene og tidligere lagkamerat Dwayne Wade til å måpe.

Samtidig som fløyten gikk for siste grunnserierunde begynte rapportene å komme om trenere som hadde fått sparken.

Dwayne Casey er ferdig i Detroit Pistons, mens The Athletic melder at Stephen Silas er sparket av Houston Rockets. Begge lag er gode kandidater til å «vinne» draftlotteriet og få det franske supertalentet Victor Wembanyama i sommerens NBA-draft.

En annen franskmann, Rudy Gobert, skapte overskrifter av helt andre grunner søndag. I en timeout på sidelinjen ble Minnesota Timberwolves-spiller Gobert så frustrert at han forsøkte å slå til lagkamerat Kyle Anderson.

Det resulterte i at han ble «sendt hjem» av laget før kampen mot New Orleans Pelicans var over, ifølge the Athletic.

Litt senere presterte lagkamerat Jaden McDaniels å brekke hånden da han i frustrasjon slo i veggen i spillertunnelen.

Minnesota Timberwolves skal ut i play-in-kamp mot LA Lakers neste uke.