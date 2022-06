NBA NESTE? Navnet til landslagsspiller Harald Frey har dukket opp i samtaler hos et av de største lagene i NBA.

Opplysninger til VG: Harald Frey kontaktet av NBA-lag – valgte landslaget

Den norske landslagsspilleren Harald Eika Frey (25) kan være et steg nærmere NBA. Nordmannen har blitt kontaktet av et av ligaens største lag.

Etter storspill i tysk Bundesliga for BC Göttingen og i EM-kvalifiseringen for Norge har NBA-lag fått øynene opp for Harald Eika Frey fra Kjelsås.

25-åringen mistet sin mulighet til å vise seg frem for NBA-lagene etter endt collegekarriere i 2020 på grunn av covid-19, men har ikke gitt opp drømmen om verdens beste basketliga av den grunn.

Nå kan veien være litt kortere.

Etter det VG forstår har det vært dialog mellom agenten til den norske stjernen og et storlag på vestkysten i USA om spill i årets «Summer League».

NBA Summer League er et utstillingsvindu for spillerne som ble draftet natt til 24. juni, og andre spillere fra Europa som er aktuelle å hente for NBA-lagene.

Dessverre krasjet de første av årets sommerkamper, California Classic, med Norges viktige landskamp mot Danmark 3. juli, og som en av Norges viktigste spillere er landslagssjef Mathias Eckhoff glad for at Frey valgte landslaget.

– Det er absolutt gøy, det. Det er bra at spillere har lyst til å velge Norge. Harald er viktig for landslagssatsingen, sier Eckhoff.

I disse dager er Frey tilbake i fedrelandet etter endt sesong i Tyskland, med fullt fokus på landskampen 3. juli.

– Jeg har gledet meg til den kampen her så utrolig lenge, helt siden jeg fant ut at den skulle være i Oslo. Jeg har ikke spilt på østlandet siden jeg vant NM med Centrum Tigers i 2016, så det er en drøm å kunne spille landskamp foran familie og venner, sa Frey til VG tidligere i juni.

Danmark står på motsatt banehalvdel i det man håper blir en folkefest i Jordal Amfi i Oslo. Allerede er det klart at det blir publikumsrekord på en norsk landskamp. Det er gruppefinale i den første EM-kvalifiseringen til europamesterskapet i 2025.

Norge leder gruppen foran Kosovo og Danmark, men må vinne for å være sikret avansement til neste kvalifiseringsrunde.

Frey står med 24,7 poeng per kamp – mest av alle spillere i kvaliken.

DRØMMER OM NBA: Harald Frey har spilt bra overalt der han har fått sjansen, men drømmer om å få prøve seg i NBA.

I Tyskland har han snittet 10,6 poeng per kamp, mens han for Oviedo i Spania før overgangen til Bundesliga scoret 16 poeng per kamp.

På college var han også en stor stjerne.

For Montana State Bobcats ble han hyllet med den norske nasjonalsangen før hans siste hjemmekamp. Det sier det meste om statusen han fikk i Bozeman, Montana.

Frey har kontrakt med Göttingen én sesong til, og hvis han fortsetter å spille på samme nivå er det naturlig å se mot EuroLeague – eller NBAs rekrutteringsliga G League.

En invitasjon til Summer League er i alle fall en god pekepinn på at det er interesse for den treffsikre nordmannen i statene.