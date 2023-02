FÅTT NY EIER: Drakten til Kobe Bryant som ble brukt i 25 kamper.

Basketdrakt solgt for over 59 millioner

En drakt som den avdøde basketlegenden Kobe Bryant har brukt er solgt på auksjon.

Basketlegenden ble drept i en helikopterulykke i januar 2020. Da var han allerede en legende, men statusen har antakelig økt til Maradona-høyder siden den gang.

Nå har det velrennomerte auksjonshuset Sotheby’s i New York auksjonert ut en drakt han har brukt i 25 kamper for LA Lakers i 2007–2008-sesongen.

Den gikk for 5.9 millioner dollar, noe som er over 59 millioner norske kroner med dagens kurs. Prisen var likevel under prisantydningen, skriver AFP. Det lå på syv millioner dollar.

Det er ikke første gang en Bryant-drakt er solgt for masse penger. Den forrige drakten som ble auksjonert gikk for 3.7 millioner dollar.

Prisen som ble oppnådd på 5.9 millioner dollar er likevel et stykke fra «rekorden». Den ble satt da noen bladde opp 10.1 millioner dollar for en drakt brukt av Michael Jordan i NBA-finalen i 1998.

Den slo til og med drakten til tidligere nevnte Diego Maradona som han brukte i den legendariske kampen mot England i VM i 1986. Den gikk for 9.3 millioner dollar i fjor.

Ps: Den samme drakten som ble solgt for 5.9 millioner dollar har vært solgt en gang før. Det var i 2013 mens Bryant fortsatt var i live, da gikk den for 18.678 dollar.