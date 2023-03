SMILET ER TILBAKE: Luka Doncic snakket åpent om at «det ikke er så morsomt lenger» på en pressekonferanse forrige uke. Nå er smilet tilbake.

Nå smiler Luka igjen: Dallas la press på konkurrentene

Den slovenske stjernen Luka Doncic og Dallas Mavericks er tilbake på vinnersporet. Nå blir NBA-innspurten utrolig spennende.

– Jeg pleide å kose meg og smile på banen, men det har vært så frustrerende i det siste, fortalte en åpen Luka Doncic til pressen forrige uke.

Natt til tirsdag var smilet tilbake.

Texas-laget slo Indiana Pacers 127–104 og Doncic scoret 27 poeng fra sin point guard-posisjon. Deretter tapte Oklahoma City Thunder sin kamp mot Charlotte Hornets natt til onsdag.

Dermed er Dallas Mavericks nå oppe på likt antall seire som Thunder på tabellen. Kampen om mulig sluttspillplass (Play-In-turneringen Play-In-turneringenEn miniturnering for å avgjøre hvem som får de to siste sluttspillplassene som spilles uke 15.) i vest står nå mellom de to lagene (og Los Angeles Lakers). Thunder er akkurat nå foran på en marginal «tie-breaker».

Info NBA-resultater natt til 29. mars Washington Wizards – Boston Celtics 130-111, Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 120-118, Toronto Raptors – Miami Heat 106-92, Memphis Grizzlies – Orlando Magic 113-108, Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 134-137, Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 120-109. Vis mer

Du kan se den spennende innspurten i NBA på VG+ Sport.

Luka Doncic sjokkerte kommentatorene med sin pasning mot Pacers natt til tirsdag.