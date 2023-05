TAP: Los Angeles Lakers og LeBron James ligger under 0–2 i kamper i conferencefinalen i vest (semifinale i sluttspillet) mot Denver Nuggets.

James og Lakers i trøbbel – Nuggets med overtak i semifinalen

(Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 108–103, 2–0 i kamper) Jamal Murray scoret 23 poeng i den siste perioden og sørget for at Los Angeles Lakers har en vanskelig jobb foran seg.

Denver Nuggets har to seire på de første to kampene (på sin hjemmearena), og laget er to triumfer til unna plass i NBA-finalen.

Nikola Jokic med trippel-dobbel (23 poeng, 17 returer og 12 assist) og Jamal Murrays 37 poeng forsterket utgangspunktet til Nuggets ytterligere natt til fredag norsk tid.

Se denne nydelige treeren fra en av kampens store spillere, Murray:

Los Angeles’ LeBron James var én retur unna trippelen han også.

Lagkamerat Anthony Davis traff blink kun fire av femten ganger fra åpent spill.

Neste kamp spilles i Los Angeles klokken 02.30 natt til søndag. Det er best av syv kamper.

VG viser den første kampen av NBA-finalen 2023. Miami Heat og Boston Celtics (1–0) er i den andre semifinalen.