White reddet Boston Celtics med scoring i siste sekund

(Boston Celtics – Miami Heat 104 – 103) De to lagene må ut i en syvende og siste kamp etter at Derrick White sørget for Celtics-seier med en scoring i siste sekund.

Det så ut til at Miami Heat skulle sikre spill i NBA Finals, men Derrick White fikk kranglet inn en scoring med bare tideler igjen på klokken. Det sørget for 104–103-seier til Celtics og 3–3 sammenlagt.

– Jeg er bare glad for at vi vant. Det er en vrien situasjon, det får koste hva det koste vil. Vi er en tøff gjeng. Vi løfter opp og kjemper for hverandre, sier White etter seieren.

Den syvende kampen spilles natt til tirsdag klokken 02.30. Den ser du på VG+ Sport.

– Jobben er ikke gjort ennå. Det blir en tøff syvende kamp, vi må finne en måte for å vinne en kamp til her, sier White.