SUSPENDERT: Killian Hayes (i midten) under kampen mot Orlando Magic. Han ble senere utvist etter å ha slått Moritz Wagner (til venstre) i bakhodet.

NBA suspenderer 11 spillere etter krangling

11 spillere totalt på NBA-lagene Detroit Pistons og Orlando Magic ilegges karantene som følge av masseknuffingen som oppsto på banen mellom lagene torsdag.

NTB

Årsaken til spillerbråket oppsto da Orlandos Moritz Wagner dyttet Pistons-spiller Killian Hayes ut av banen i jakten på en løs ball ute ved sidelinjen.

Sistnevnte slo deretter Wagner i bakhodet rett etterpå. En rekke spillere stormet til Pistons-benken og det ble masseknuffing mellom lagene.

Dommerne valgte å utvise både Wagner og Hayes som følge av situasjonen. I tillegg ble også Hayes lagkamerat Hamidou Diallo utvist.

I etterkant har NBA delt ut karantener til de involverte. Hayes får tre kamper, mens Wagner får to. NBA valgte å ilegge Diallo en kamps karantene. I likhet med åtte andre spillere hos Orlando Magic som ble straffet for å forlate sin egen benk under bråket.

De åtte sistnevnte vil få en forskjøvet karantene for å sikre at Orlando har åtte friske spillere tilgjengelig i de to neste kampene.

Detroit Pistons vant NBA-oppgjøret mot Orlando Magic 121–101.