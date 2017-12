ASKER (VG) (Asker Aliens - Centrum Tigers 70-55) Selv om Asker Aliens er laget å slå i BLNO etter 17 strake seirer, ser ikke Centrum-trener Inge Kristiansen på Asker-dominansen som et problem.

Snarere tvert i mot.

– Jeg syntes det er veldig positivt for norsk basket at Asker er såpass bra. I tillegg er det gøy å se at det er de norske spillerne som er best, sier Kristiansen til VG og sikter til Asker-fireren Anders Stien, Torgrim Sommerfeldt, Aksel Bolin og Stian Emil Berg, som alle har hevet Asker-laget betraktelig siden de ankom klubben i sommer.

For selv om Asker i kveldens kamp stilte uten Bolin, Sommerfeldt og Stien, som alle spilte for Centrum Tigers sist sesong, vant hjemmelaget til slutt med 15 poeng. Nå har Asker Aliens vunnet samtlige 17 kamper i 2017/18-utgaven av BLNO.

POSITIV TIL ASKER-DOMINANS: Inge Kristiansen (foran) og Magnus Midtvedt (bak til høyre) er begge positive til Asker-dominansen denne sesongen. Foto: Even Lübeck

– Det er kjempebra at norske spillere dominerer ligaen. Det at de er så overlegne gjør også at lagene i serien gir enda mer på trening og trener enda hardere. Det er laget å slå, sier Centrum-spiller Magnus Midtvedt, som har vært viktig for laget i starten av sesongen, men som ikke spilte i dag grunnet en skade.

Stien, Bolin og Sommerfeldt var alle en del av Centrum-laget som vant NM i vår. Nå – uten trioen som er i Asker – ligger laget desidert sist i BLNO med bare én seier på de første 15 kampene.

– Det sier mye om hvor gode tre er, hvor mye de betyr for et lag. Det er en stor overgang å gå fra å være øverst til nederst, men det visste vi hele tiden, fortsetter Midtvedt, som under kveldens kamp var assistenttrener.

KAMPENS TOPPSCORER: Joshua Hart scoret 25 poeng og ble kampens toppscorer. Her fra kampen mot Kongsberg Miners. Foto: Fredrik Solstad , VG

Centrum ga Asker god matching

Hjemmelaget fikk god matching av Centrum og ledet bare 11-10 etter første periode og 31-22 til pause. En god åpning i den andre omgangen fra gjestene gjorde at Asket bare ledet med fire poeng tidlig i den tredje perioden på stillingen 38-34.

Derfra og ut giret hjemmelaget om et lite hakk. De siste 15 minuttene av kampen vant Aliens 32-21 og kampen 70-55. I fraværet av Bolin, Sommerfeldt og Stien, noterte Hart, Yele og Berg seg for hele 63 (!) av Askers 70 poeng.

– Det var en rotete kamp. Det har mye å si at det er mange nye inne som får mye spilletid. Det lugger litt gjennom hele kampen og vi er litt ute av rytme i forsvar. Men jeg er glad vi drar det i land, sier Asker-trener Lars Gunnar Sønsteby etter kampen, og fortsetter:

– Jeg er glad for at Yele, Stian og Hart stepper opp når vi mangler flere, men jeg skulle også ønske at jeg fikk se mer fra de andre når de får såpass mye spilletid.